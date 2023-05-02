推特前執行長 多西開發社交媒體 掀關注熱潮

由Twitter共同創辦人暨前執行長多西(Jack Dorsey)開發社交應用程式「Bluesky」，已引起社交媒體社群大量關注。(Getty Images)

現今熱門新社交媒體應用程式，大都看起來與Twitter相似，幾乎很難區分，包括資料簡介、時間表、顏色等近乎相同，甚至連創作者都一樣。由Twitter共同創辦人暨前執行長多西(Jack Dorsey)開發的「Bluesky」，已引起社交媒體社群 大量關注。

Bluesky於2月在iOS、4月在Android上發布封閉測試版本，以去中心化網絡(decentralized network)運行，用戶可更容易控制服務操作方式、數據存取與內容審核。近日，許多新聞從業人員、政界人士、影星名人等，包括民主黨眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)、模特兒泰根(Chrissy Teigan)與90年代樂團「Eve 6」都對其進行關注。

Bluesky是多西擔任Twitter期間另行開發的應用程式。不過，在2022年2月其成為獨立機構之前，一直由Twitter資助。他於2019年介紹此一計畫時表示，其將建立開放社群，包括公司、組織、研究人員、民間社會領袖等，但不會一夕間發生。

在去年一則推文中，多西表示，最大問題與最大遺憾是Twitter變成一家公司。如果這個服務是一個協議套件(protocol)，就不能由組織或公司所擁有。

Bluesky吸引許多Twitter用戶，他們對馬斯克 (Elon Musk)領導的平台發展方向感到沮喪。在他接管Twitter後的六個月，對功能與政策進行部分具爭議性改變，包括刪除知名用戶的藍色複選標記。正在測試使用Bluesky的一些知名用戶，也公開批評馬斯克在Twitter的作法。

根據「data.ai」數據，Bluesky已從Apple App Store被下載超過37萬5000人次，等待名單的註冊請求持續湧入。在Google Play商店，Bluesky被描述已被下載超過十萬次。

水牛城大學法學院教授巴賽羅莫(Mark Bartholomew)撰寫線上隱私 文章指出，初期轉向Bluesky是一個正面動作，因為讓社交媒體用戶可有更多選擇。他表示，競爭實際上可協助用戶、找到他們想要的產品功能，例如更好隱私保護、方便性、更重要的內容審核。

目前，Bluesky僅接受邀請，現有用戶每使用該應用程式兩周、就會獲得一個邀請碼，可與其他人分享。