任騮談ChatGPT 目前很難應用於工業

全球製造業巨擎博世副總裁兼首席科學家任騮（左），分享人工智能、ChatGPT的工業應用話題。（記者葛歆睿／攝影）

在過去十年中，人工智能 （AI ）在各個應用領域已產生重大影響。社交媒體的出現，已徹底改變了每個人的生活方式。去年年底ChatGPT 橫空出世，生成人工智能（Generative AI）在短短幾個月內迅猛發展，一場變革已經拉開序幕，很多人甚至開始擔心工作會被人工智能取代。

作為灣區華裔科技社區的領頭羊，美洲中國工程師學會舊金山分會在今年年會的科技研討會上，邀請了全球製造業巨擎博世（Bosch）副總裁兼首席科學家任騮，分享人工智能、ChatGPT的工業應用話題。

任騮認為，人工智能在高級駕駛輔助系統、自動駕駛、智能製造、家電等消費品、智能機器人等工業應用領域展現了巨大的機遇，同時也是重大的挑戰。他指出，目前人工智能已進入深度學習（Deep Learning）時代，但其中最大的問題在於，雖然系統是由人所設計，但人卻無法預測會得到什麼樣的結果。「或許它99%都能產生正確的結果，1%的情況產生了錯誤的結果。」任騮稱，這種錯誤不可預測、原因無法解釋，而且很難修正。

任騮表示，在社交媒體這樣的場景中，這種錯誤並無大礙。但在工業領域中，這種錯誤通常會導致嚴重的後果。他舉例說：「社交媒體推薦了你不喜歡的電影、音樂，你只需要無視就好。但如果自動駕駛AI無法識別交通信號燈，可能出現交通事故。如自動化生產的流水線出現問題，整個生產都要被迫中止，造成經濟損失。」

任騮表示，解決方案除了不斷提升人工智能的領域知識（Domain Knowledge），還可通過建立系統將人工智能的洞察力（Insight）可視化，以便發現並解決問題。但他承認，「目前實行起來還是比較困難的。」

任騮認為，目前的ChatGPT很難應用於工業，稱它只是一個「預測模型」，能夠基於可用的信息、提供的詞彙和統計分布生成答案，但並不保證一定正確，所以結果需要人來審核驗證。例如總結一段文字、潤色一篇文章這類工作就適合用ChatGPT。但是在生產、加工、物流等領域，自動化的目的就是不再用人工。因此可以得出結論，至少在現階段，ChatGPT還不能取代人類。

任騮畢業於中國浙江大學計算機科學專業，後赴美深造，獲得卡內基梅隆大學計算機科學碩士和博士學位。他在博世領導尖端人工智能技術的開發，將人類和機器智能相結合，以推動創新和發展。他的團隊專注於各種人工智能研究主題，包括大數據可視化分析、可解釋人工智能 (XAI)、自然語言處理 (NLP)、機器人技術、3D感知和混合現實、音頻分析以及用於工業人工智能應用平台、高級駕駛輔助系統（ADAS）、工業4.0或智能製造等應用領域，以及家電等消費品。