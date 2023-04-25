我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

越灣交通中心清冷 舊金山市中心衰落縮影

編譯廖宜怡／綜合報導
耗資22億元興建的越灣交通中心大廳空蕩蕩，有如舊金山市中心衰落的縮影。（Getty Images）
耗資22億元興建的越灣交通中心大廳空蕩蕩，有如舊金山市中心衰落的縮影。（Getty Images）

來自義大利的遊客方納里諾（Ornella Farmnarino）和丈夫站在舊金山偌大的越灣交通中心（Transbay Transit Center）自拍，她說：「這裡很漂亮，但令人驚訝的是，怎麼這麼安靜？」

作為灣區幾十年來最大的基礎建設項目之一，越灣交通中心的別名反映出它最初的雄心壯志：西部大中央車站（The Grand Central Station of the West）。然而，越灣交通中心與東部紐約Beaux-Arts鐵路總站的繁忙相去甚遠。後者每日約有75萬人使用，而越灣交通中心的主要交通服務者AC Transit每日僅有3895名乘客，遠低於疫情前的1萬7436名。

使用越灣交通中心的乘客很少在寬敞的大廳駐足，通常只會直接上樓搭乘巴士。事實上，大廳現在除了有提供Benefit化妝品和CVS藥房商品的販賣機外，並沒有什麼可以吸引人停留的東西，餐廳也都分散在地面樓層，可以直接從周圍的街道進入。

越灣交通中心所在地區的手機數據顯示，今年1月20日到26日這一周的客流量只有2020年同一周的58%。

紀事報表示，在某些方面，越灣交通中心的狀況是舊金山衰落市中心的縮影。舊金山是美國主要大城市中復甦速度最慢的，大約只有36%的勞工返回市中心上班，而且這個比例是在近來科技業裁員潮開始之前的數字。

不過，即使沒有疫情，越灣交通中心也不太可能擁擠，因為它當初的設計願景是為了滿足每日服務10萬名乘客。在疫情發生前，越灣交通中心的巴士乘客不到其可服務人數的20%，目前僅剩5%。

正如舊金山市議會議佩斯金所言，如果沒有連接鐵路，這座耗資22億元興建的建築，「看起來會像是人類歷史上最昂貴的巴士總站」。

目前，擁有和管理越灣交通中心的越灣聯合管理局（Transbay Joint Powers Authority）正在籌集67億元政府資金，將用來在街道底下興建一條長2哩的隧道，通往四街和King Street的加州火車（Caltrain）車站，計畫啟用時間是2032年。

舊金山 疫情 義大利

上一則

慶亞太裔傳統月 高中舞獅賽將登場

下一則

華童Jasper Wu屋崙高速路命案 彈殼來自幫派同一步槍

延伸閱讀

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近
第二屆舊金山高中舞獅賽下月舉行

第二屆舊金山高中舞獅賽下月舉行
舊金山天氣回暖 迎來遊客小高峰

舊金山天氣回暖 迎來遊客小高峰
離開家鄉前往維也納

離開家鄉前往維也納
隨著舊金山天氣回暖，更多遊客回歸

隨著舊金山天氣回暖，更多遊客回歸

熱門新聞

4月17日晚巴洛阿圖Churchill Avenue鐵道路口發生Caltrain撞人事故，被撞者當場死亡，後經確認死者是史丹福大學物理博士生聖米格爾。（截取自谷歌地圖）

Caltrain火車撞人 史丹福大學博士生不幸身亡

2023-04-18 18:08
專家指出，新冠新變異株XBB.1.16可造成患者出現結膜炎。（Getty Images）

新冠又現變異株 XBB.1.16病例數升 恐導致兒童結膜炎

2023-04-18 13:45
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員，圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta本月19日再裁員 這波主裁工程技術人員

2023-04-19 20:13
太浩湖地區經歷70年多來最可怕的冬季，許多房屋的屋頂被厚重的積雪壓到扭曲變形。（電視新聞截圖）

太浩湖70年來最慘冬季 巨量降雪讓房屋爆炸、倒塌

2023-04-22 23:20
Meta裁員動作一波未平一波又起，繼去年11月和今年3月連續裁員逾兩萬人後，19日又大刀開鍘技術人員。圖為Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（本報資料照片）

Meta又裁員 砍向工程技術人員 總部預告5月還有一波

2023-04-20 12:36
灣區法律援助中心的代表柯埃，分享印度女大學生被騙1萬8000元的經歷。（記者劉先進 ／攝影）

「不給1萬8000元 將被驅逐」北加女學生 生活費被騙空

2023-04-16 18:38

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅