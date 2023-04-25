越灣交通中心清冷 舊金山市中心衰落縮影

耗資22億元興建的越灣交通中心大廳空蕩蕩，有如舊金山市中心衰落的縮影。（Getty Images）

來自義大利 的遊客方納里諾（Ornella Farmnarino）和丈夫站在舊金山 偌大的越灣交通中心（Transbay Transit Center）自拍，她說：「這裡很漂亮，但令人驚訝的是，怎麼這麼安靜？」

作為灣區幾十年來最大的基礎建設項目之一，越灣交通中心的別名反映出它最初的雄心壯志：西部大中央車站（The Grand Central Station of the West）。然而，越灣交通中心與東部紐約Beaux-Arts鐵路總站的繁忙相去甚遠。後者每日約有75萬人使用，而越灣交通中心的主要交通服務者AC Transit每日僅有3895名乘客，遠低於疫情 前的1萬7436名。

使用越灣交通中心的乘客很少在寬敞的大廳駐足，通常只會直接上樓搭乘巴士。事實上，大廳現在除了有提供Benefit化妝品和CVS藥房商品的販賣機外，並沒有什麼可以吸引人停留的東西，餐廳也都分散在地面樓層，可以直接從周圍的街道進入。

越灣交通中心所在地區的手機數據顯示，今年1月20日到26日這一周的客流量只有2020年同一周的58%。

紀事報表示，在某些方面，越灣交通中心的狀況是舊金山衰落市中心的縮影。舊金山是美國主要大城市中復甦速度最慢的，大約只有36%的勞工返回市中心上班，而且這個比例是在近來科技業裁員潮開始之前的數字。

不過，即使沒有疫情，越灣交通中心也不太可能擁擠，因為它當初的設計願景是為了滿足每日服務10萬名乘客。在疫情發生前，越灣交通中心的巴士乘客不到其可服務人數的20%，目前僅剩5%。

正如舊金山市議會議佩斯金所言，如果沒有連接鐵路，這座耗資22億元興建的建築，「看起來會像是人類歷史上最昂貴的巴士總站」。

目前，擁有和管理越灣交通中心的越灣聯合管理局（Transbay Joint Powers Authority）正在籌集67億元政府資金，將用來在街道底下興建一條長2哩的隧道，通往四街和King Street的加州火車（Caltrain）車站，計畫啟用時間是2032年。