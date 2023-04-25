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招聘潮消退 灣區科技業陷蕭條期

編譯廖宜怡／綜合報導
跡象顯示，灣區科技業的最新蕭條期已經到來。（美聯社）
跡象顯示，灣區科技業的最新蕭條期已經到來。（美聯社）

在新冠疫情期間的招聘熱潮消退後，灣區科技業進行了一波又一波的裁員。對於一個數十年來一直是灣區經濟主要推動力的行業來說，這是一個不祥的轉變。

從過去的紀錄來看，科技業的招聘總是在陷入嚴重低迷之後，又會重新大張旗鼓招兵買馬。但今年頭幾個月各企業大規模的裁員行動發出了警訊，甚至引發了對過度招聘的自我反省。

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「要理解這一現象，最好的方法是要知道科技業正在經歷一個特別的時刻。在矽谷待久的人都知道，矽谷經歷過這樣的低迷期，通常約每8年到10年會發生一次。」

長期觀察矽谷的Creative Strategies首席分析師巴賈林（Tim Bajarin）同意這個說法。他說：「招聘和裁員並不是一門精確的科學，現在發生的事是對疫情期間過度招聘做出的調整。」

灣區科技業這幾年的雲霄飛車式招聘始於2020年初新冠疫情爆發時，在政府為防止病毒傳播強制關閉企業後，企業曾短暫進行大規模裁員。根據燈塔經濟（Beacon Economics）的數據，在封鎖開始後不久，科技公司裁去了灣區約5萬8400個工作職務，這一波裁員潮從2020年2月持續到6月。

然而，封鎖改變了預測，它發展出人們工作、合作和學習的新方式。遠距視訊會議變得普遍，成為了全球經濟和社會熟悉的工作方式。對遠距溝通的空前需求促使科技公司積極增加員工，爭先恐後想跟上這股潮流。

根據燈塔經濟的分析，灣區科技業幾乎在一年內就克服了新冠疫情造成的損失，從2020年7月到2021年7月增加了5萬8300個工作職務，幾乎讓員工人數重回疫情之前。

在隨後的30個月裡，灣區科技業不斷進行招聘，截至2022年12月，在疫情期間招聘的員工人數增加到13萬人，讓科技業員工總人數創下歷史高新95萬1300人。然而，這也是科技業開始宣布令人不安的裁員行動的開始。

目前，已有跡象顯示，科技業的最新蕭條期已經到來，招聘人員的下滑與遠距工作熱潮的消退和個人電腦需求的暴跌有很大的關係。巴賈林表示，追蹤全球個人電腦市場的國際數據公司預測，今年的個人電腦銷量將下降20%。

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