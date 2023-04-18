灣區建材公司污染水源 賠32.5萬元

建築材料公司同意賠付32萬5000元，並改建工廠已達到環境保護標準。（本報檔案照片）

灣區 知名建築材料公司因向瓜達盧佩河（Guadalupe River）和野狼溪（Coyote Creek）排放含有有害污染物的雨水，在2月遭到聖縣地檢處的起訴。這家公司近日同意賠付32萬5000元以支付環境污染的損失。

聖縣地檢處發表聲明稱，Granite Rock公司的歷史超過百年，業務涉及回收、製造和分銷骨料、混凝土等。若化工材料污染雨水，可能會對河流造成污染。

據調查，Granite Rock公司位於聖荷西 的兩處設施排放了超標PH值、水泥、沙子、混凝土、化學添加劑、重金屬，危及到瓜達盧佩河與野狼溪中的生物，像是虹鱒魚、加州 虎蠑螈和加州紅腿蛙等。環境專家更指出，污染水源已經對沿河居住的遊民社區產生健康影響。

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）表示，野狼溪是聖他克拉拉谷的重要流域。地檢處致力於保護自然資源。

地檢處於2017年開始調查該公司，發現受污染的雨水並沒有得到適當的過濾和處理便排入小溪。進一步的調查顯示，附近雨水渠的徑流中鐵含量偏高，並且污水處理效率變低。

和解協議中顯示，公司將支付縣府20萬元、州府5萬元，並為當地的環境恢復非營利組織支付7.5萬元。聖荷西市議會在11日的會議中，批准了該和解方案。