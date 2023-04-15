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宣傳安全性行為 聖縣辦高中生視頻賽

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣公共健康部舉辦了「2023爆紅視頻比賽」，宣傳安全性行為、健康關係以及性傳播疾病的正確觀念。(記者王子涵／翻攝）
聖他克拉拉縣公共健康部舉辦了「2023爆紅視頻比賽」，宣傳安全性行為、健康關係以及性傳播疾病的正確觀念。(記者王子涵／翻攝）

聖他克拉拉縣公共健康部13日公布了「2023爆紅視頻比賽」（2023 Viral Video Contest）的獲獎者，來自聖縣8所高中的53名高中生參與了比賽，視頻主題為宣傳安全性行為、健康關係以及性傳播疾病的正確觀念。

根據美國疾病控制與預防中心的調查顯示，近半數（46%）的新的性病患者為15至24歲之間的年輕人。

「看到學生們如此熱情地討論這個並不是容易被提起的話題，我受到很多啟發。」聖縣衛生部官員、性病與愛滋病控制主管威迪亞（Akanksha Vaidya）表示，「對於許多性傳染疾病來說，無症狀是很常見的。這次比賽通過一個創新的方式，讓青少年發聲，並鼓勵同齡人在需要接受檢查時主動尋找公共資源。」

獲獎者由一個志願者小組選出，他們共審查了8所高中53名學生提交的20部作品。第一名獲得了1500元現金獎勵，第二名獲得1000元，第三名獲得500元，贊助獲獎團隊的學校也將獲得額外的500元獎勵。

第一名得主、山景城高中的Landon Qizillbash說：「作為一名高中生，人們通常不會認真對待我對製作視頻的熱情。贏得這個爆紅視頻比賽，是對我能力的很好證明。」

獲得第二名的Quang Tang，來自於矽谷職業技術教育中心，他製作了一首說唱歌曲，提醒同齡人認真對待性行為中的保護措施，視頻收到超過300次觀看量。

山景城高中教師Tom Chang表示，參加這次比賽對學生來說是一次很有意義的經歷，「學生在一個充滿競爭的環境中應用知識與技能，這為他們未來的進步贏得信心和寶貴經驗。」

LGBTQ青年團體代表Simon Phichayaphinyo表示，她對學生作品的質量和他們對性健康教育的奉獻感到驚訝，「我曾親自參與到性健康公益廣告的工作中，我明白其中的工作量之大。」

青年人咨詢委員會委員Mike Nguyen表示，每個提交的視頻作品都展示了年輕人的創造力，和對健康關係的承諾，這將鼓勵更安全的性行為，減小面對性教育的恥辱感。

統計顯示，近半數（46%）的新性病患者為15至24歲之間的年輕人。(記者王子涵/...
統計顯示，近半數（46%）的新性病患者為15至24歲之間的年輕人。(記者王子涵/翻攝）

教育 矽谷 LGBTQ

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