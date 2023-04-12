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聖荷西警察工會 屏蔽多數官網信息

記者王子涵／聖荷西報導
塞戈維亞被聖荷西警察工會開除。（記者王子涵翻攝）
塞戈維亞被聖荷西警察工會開除。（記者王子涵翻攝）

在前高管塞戈維亞（Joanne Segovia）販毒醜聞被曝出後，聖荷西警察工會（San Jose Police Officers’ Association）屏蔽了官網大部分的公開信息。

聖荷西警察工會代表著1100名聖荷西警局成員。此前工會委員會成員以及核心職員信息都可在官網中查閱，然而目前這部分信息被用密碼屏蔽。

塞戈維亞在3月末因涉嫌非法出口阿片類藥品被聯邦檢察官辦公室起訴，她迅速被工會處以帶薪休假，其個人介紹和照片也被從官網移除。工會7日結束第一輪內部調查後，塞戈維亞被工會宣布解雇。

工會其他雇員信息和照片此時仍然可見，但直到最近，所有雇員信息被要求輸入密碼才能查閱。「客戶專區，請在下方輸入密碼。」網頁顯示。

工會主席普理查德（Sean Pritchard）表示，這一變化是為了保護警察成員安全。「我們只想確保我們不會接到隨機陌生人的電話。」普理查德說。

他指出，工會正努力防止成員的信息被洩露，或被人肉搜索。如家庭地址被公開，被恐嚇威脅等。

退休法官、前聖荷西獨立警察審計員科德爾（LaDoris Cordell）表示，現在正是考驗警察與居民的信任的時候，屏蔽信息是不透明的做法。

聖荷西警長馬塔（Anthony Mata）上周末首次回應該事件。他表示，塞戈維亞被捕自然引起了公眾對於我們社區的關注，她的行為可能表明有其他人也參與了犯罪活動。

但他指出，目前沒有任何現象顯示聖荷西警局中有成員參與塞戈維亞的販毒行為，他希望此事得到全面調查。

科德爾近日表示，雖然警察工會並不是城市的公共部門，但在完成塞戈維亞的指控後，它需要被獨立監督。

「無論是誰在給警察工會出主意，這都是個天大的錯誤。」科德爾說，「人們需要記下警員的名字，記下照片，甚至一串特殊的密碼才能找到他們在警察工會的信息？這根本不是在建立信任。」

聖荷西警察工會屏蔽了官網大部分的公開信息。（記者王子涵／翻攝）
聖荷西警察工會屏蔽了官網大部分的公開信息。（記者王子涵／翻攝）
工會成員信息被要求輸入密碼才能查閱。（記者王子涵翻攝）
工會成員信息被要求輸入密碼才能查閱。（記者王子涵翻攝）

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