大量冬雨灌溉 聖縣喜迎茂盛花季

今年冬天雨水特別多，聖他克拉拉縣預計將迎來茂盛的花季。（記者李榮╱攝影）

聖他克拉拉縣府10日指出，由於今年冬天的大量降雨，縣府公園部門預計，本年度春天縣內公園的野花將特別盛開，包括加州 罌粟、羽扇豆（lupine）和毛茛，都會非常茂盛，為戶外休閒愛好者提供很好的欣賞機會。

聖他克拉拉縣府表示，這算是難得一見的花朵爆發，也就是人們口語中俗稱「超級盛開（super bloom）」。特別是在長時間的陽光和溫暖的天氣之下，預計會特別的茂盛。花卉盛開的景況將持續到5月份。

「對於灣區 的許多人來說，大家度過了一個寒冷且多雨的冬天，但我們的回饋獎勵，將是一系列令人目不暇給的野花，每個人都可以欣賞。」聖他克拉拉縣公園主任羅查（Don Rocha）指出，聖他克拉拉縣公園歡迎民眾前往賞花，而且公園內的無障礙步道 系統，更可為所有人提供絕佳的觀看機會。

縣府並表示，在開花的時節開始後，公園工作人員會繼續監控小徑裡花開的情況，讓遊客瞭解最新的野花觀賞地點。

聖他克拉拉縣府指出，民眾可以使用「ArcGIS」系統找到即將到來的野花盛開的熱點，並且查看聖他克拉拉縣的步道以及相關的資訊。包括聖他特雷莎的Stiles Ranch Trail，以及 Calero、Coyote Lake Harvey Bear,、Almaden Quicksilver、Joseph D. Grant等都是絕佳的賞花地點。

聖他克拉拉縣公園自然資源計畫專員佩奇（Dana Page）也表示，聖他克拉拉縣公園系統獨特而美麗，希望每個人都能走出戶外，享受大自然提供的美景。

但是聖他克拉拉縣政府也提醒，前往賞花的遊客應該留在園方規定的小徑上，避免在花朵上行走、躺下或站立，以免破壞自然地景觀。公園工作人員也呼籲人們一定要「pack in, pack out」，也就是不要留下任何東西，並且將垃圾扔進指定的容器中。

民眾可以在gisdata-sccparks.hub.arcgis.com找到路徑地圖，並使用ArcGIS系統查詢賞花相關的資訊。