沙加緬度民眾後院建迷你屋 幫助無家可歸者

後院迷你屋計畫在疫情期間的確成功了，一年多來協助20個家庭、50人在疫情期間能有地方住。（翻攝自ABC10）

根據中谷當地媒體ABC10報導，沙加緬度有兩個非營利組織，希望幫助其他人在他們自家的後院為無家可歸的家庭，建立小型家庭社區。此舉已吸引數十個家庭共襄盛舉，有些家庭捐款給願意改建家後院的人，有些則是願意直接在後院蓋迷你屋，提供房屋給無家可歸者。

根據ABC10報導，沙加緬度民眾摩爾（Robin Moore）疫情 期間，為了協助無家可歸者，在自家後院蓋了四間迷你屋，並成立了一個非營利組織WEforce of California Inc.，希望能讓沒有固定居所者有臨時住所可以躲過疫情。

摩爾的非營利組織訂定了一些規則，包括每個無家可歸者最多可以住90天，並於90天內找到可足夠租屋、生活的工作，無家可歸者並非住進迷你屋後就可以住一輩子。摩爾從2021年底開始進行這項計畫，至今已幫助了20個家庭、50人，解決許多無家可歸問題。

曾經受過摩爾幫助的塔莉（Kristina Talley）已從這項計畫「畢業」了。塔莉因為疫情期間失業，沒有錢可以付房租，於是和她女兒入住了摩爾的迷你屋。她說，當時許多人都不幫助她，甚至對她落井下石，說她失業是「活該」，但摩爾卻幫助她，讓她重新回歸社會，也有能力自己在外租屋，與女兒繼續生活下去。她非常感念摩爾提供的幫忙，在她人生中扮演非常重要的角色。

摩爾其實在2005年時已成立了另一個非營利組織「沙加緬度家庭承諾（Family Promise of Sacramento）」，至今已協助350個家庭度過人生難關。沙加緬度家庭承諾執行董事斯佩爾（Marsha Spell）表示，許多人是突然面臨工作或租屋上的挫折與驟變，導致生活出現問題，例如突然失業、信貸過重繳不出來等，甚至有人只是面臨房東 要賣房而被驅逐，然後突然之間找不到下一個居所。

她說，許多人正是因為沒有信用分數、沒有穩定工作，所以無法在租屋市場中找到適合的房屋，只好先暫住旅館 ，但這是一個惡性循環，住進旅館後就更難找到適合的房屋，等到現金花光了，就被旅館驅逐，只能住在路旁，真的成為無家可歸者。為了協助這些無家可歸者，非營利組織會協助這些臨時找不到住所、家庭驟變的人們，媒合尋找適合的工作與房屋。

斯佩爾表示，非營利組織會協助進行背景調查，也會定期進行藥物測試，並且協助媒合家庭找到工作、找到謀生能力、找到租屋、重回社會。

摩爾說，基於過去曾經成立過非營利組織，之前疫情非常嚴重時，她想著要如何讓這些一樣受到生活驟變的家庭也能得到幫忙與服務，於是才推出在自家後院蓋迷你屋的計畫，繼續推展「沙加緬度家庭承諾」非營利組織的工作。

如今，後院迷你屋計畫在疫情期間的確成功了，一年多來協助20個家庭、50人在疫情期間能有地方住、找到新工作、重回社會。她說，也因為這些成功的案例，透過ABC10報導後，現在收到更多社區回饋，有不少人主動來電，提供資金，願意協助非營利組織繼續推展，有些人則主動表示願意提供後院空間，可以蓋更多迷你屋給需要幫助的人。