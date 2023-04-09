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西沙加緬度50號高速公路 自行車連結道動工

記者江碩涵／沙加緬度報導
西沙加緬度50號高速公路的自行車專用道連結計畫於本月6日正式破土動工。（翻攝自KCRA3）
西沙加緬度50號高速公路的自行車專用道連結計畫於本月6日正式破土動工。（翻攝自KCRA3）

西沙加緬度50號高速公路的自行車專用道連結計畫於本月6日正式破土動工，這項計畫將有一個自行車專用的橋樑，可以連接沙加緬度的南北兩側，讓交通更暢行無阻。

這項計畫將從Joey Lopes公園以南的Evergreen Avenue出發，連結至50號高速公路以南的華盛頓聯合學區（Washington Unified School District）內的Clarendon Street。工程完成後，無論是步行者或單車騎士，都可以從西沙加緬度直接連結到另一區，不需要再駕車才能抵達。

西沙加緬度市長格雷羅（Martha Guerrero）表示，將在西沙加緬度市持續進行步道系統發展方案，並替社區提供更多聯運替代方案，以及將騎自行車和步行作為駕車旅行的可行替代方案。

她表示，透過這些解決方案，可增加所有年齡層人群出行機率，以及改善居民的健康福祉，降低醫療保健成本，透過騎自行車和步行，代替汽車出行減少空氣污染，降低交通成本、減少交通流量、騎自行車和步行是許多短途旅行的可行選擇，無論是上班或去商店購物，都可騎自行車或步行。

這項計畫包括沿橋的景觀美化、照明、公園特色和裝飾圍欄，並歡迎開車的人們也能停在路旁，直接用步行的方式參觀這座橋梁，並到沙加緬度市參觀。格雷羅說，有足夠的空間與公共設施，可以協助人們更健康地生活。

西沙加緬度市公共訊息官霍斯利（Paul Hosley）表示，許多城市都在關注同件事情，而西沙加緬度有條件能完成更多這類的建設，也能比更多大城市迅速完成，不需要太多繁文縟節，就能直接開工，會更積極建設。

此橋梁改建計畫共有五階段，第一階段於2019年完成，本月6日的橋樑連結計畫預定於2024 年夏季完成。

計畫將有一個自行車專用的橋樑，可以連接沙加緬度的南北兩側，讓交通更暢行無阻。（翻...
計畫將有一個自行車專用的橋樑，可以連接沙加緬度的南北兩側，讓交通更暢行無阻。（翻攝自KCRA3）

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