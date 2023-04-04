聖荷西建柬埔寨佛教寺廟 居民反對聲中通過

聖荷西市議會批准開發占地1萬4000平方英尺的柬埔寨克羅姆寺位址。（記者葛歆睿 / 攝影）

聖荷西 市長青（Evergreen）社區建設柬埔寨佛教寺廟的計畫，經過多年醞釀，終於在一片爭議中通過。

經過長達三個小時討論後，聖荷西市議會3月28日一致批准在Ruby、Norwood Ave.交叉口，開發占地近1萬4000平方英尺的柬埔寨克羅姆寺廟（Wat Khmer Kampuchea Krom Temple）。

聖荷西市議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）表示，與其他宗教一樣，佛教修行旨在為家庭和社區帶來和平、和諧、愛、仁慈和健康，他相信這座新寺廟將為周圍社區增加價值，並為該地區營造一種安全與和諧的感覺。

該寺廟由非營利組織高棉佛教基金會（A Khmer Buddhist Foundation）發起，支持者也以柬埔寨裔為主，他們表示，寺廟落成後，將滿足社區對聚會和禮拜場所的需求，並成為當地高棉社區的驕傲。

但市議會的決定令當地一些居民感到失望，他們自計畫成立之初就一直反對，擔心寺廟與社區特色不符，對於所在的地段來說太大，帶來太多的人流和車流，而從清晨到深夜的大型活動將產生噪音。反對者表示，只希望社區維持現有的安靜狀態，並非不接受佛教，強調他們的社區非常多元、包容，沒有種族主義 ，也沒有對寺廟、教堂等宗教場所的仇恨。

根據聖荷西城市報告指出，這座寺廟在工作日和周末的定期禮拜，可能只會接待20至50人，但最多可容納300人參加特殊活動，此外還有活動工作人員和八名長期住在寺廟的僧侶。

計畫所在地的第八區市議員坎德拉斯（Domingo Candelas）表示，已為寺廟設定了大約40個條件，包括要求寺廟在任何超過百人活動中，都配備交通管制和安保人員，以及在寺廟的67個停車位已滿後，提供代客泊車服務。

市議會還要求寺廟將平時的開放時間定為上午9時至晚上10時，比之前提議的上午7時至晚上10時有所減少。活動和節假日期間，寺廟的開放時間為早上6時到午夜，活動通常在晚上10時結束，清理工作會持續到午夜。

聖荷西市長馬漢表示，這些條件設定了非常高的標準，同時允許寺廟計畫繼續推進。「我認為，聚會、擁有社區、禱告和傳承傳統的願望，可以與居民的高品質生活相容。」