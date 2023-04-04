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積雪未融 曲尼特水庫水位仍偏低

編譯組／灣區3日電
經歷異常潮濕冬季之後，加州大部分水庫皆達到、超過或接近其歷史平均容量。但是，位在加州北部的曲尼特水庫例外，水庫容量僅為歷史平均容量的51%。(圖截取自電視畫面)
經歷異常潮濕冬季之後，加州大部分水庫皆達到、超過或接近其歷史平均容量。但是，位在加州北部的曲尼特水庫例外，水庫容量僅為歷史平均容量的51%。(圖截取自電視畫面)

經歷異常潮濕冬季之後，加州大部分水庫皆達到、超過或接近其歷史平均容量。但是，有一個主要水庫例外：位在加州北部的曲尼特水庫(Trinity Lake)，是加州第三大水庫、僅次於沙斯塔湖(Shasta)與奧羅維爾(Oroville)水庫。

根據水資源局數據，截至4月1日，曲尼特水庫水容量僅為歷史平均容量的51%、占總容量37%。加州水政策中心公共政策研究所資深研究員默特(Jeffrey Mount)表示，曲尼特水庫的蓄水速度可能慢於其他水庫，因為加州最北端的降雨量、相對於其他地區而言較少。此外，曲尼特水庫嚴重仰賴積雪，與沙斯塔湖水庫相較，後者主要依靠降雨填滿水庫容量。根據曲尼特河修復計畫，大部分降雪可能得等到春末或夏天，才會融化並流入水庫。

根據美國乾旱監測機構密切關注地圖，加州最北端的錫斯基尤(Siskiyou)、莫多克(Modoc)、拉森(Lassen)、沙斯塔及曲尼特等縣，持續處於「中度乾旱」(moderate drought)，北加州內陸地區處於「異常乾旱」(abnormally dry)狀態。

州長紐森上周取消部分乾旱限制措施，但表示並未撤銷乾旱緊急公告，因為加州部分地區持續乾旱。

默特指出，加州持續維持乾燥的地區，通常也是乾旱地區：加州東北角被稱為「雨影」區(rain shadow)，也就是山地背風少雨地區；東南部則是持續乾旱，加州東南角的大多數降水來自夏季季風降雨，而非冬季風暴。

根據美國乾旱監測機構，Inyo、聖貝納迪諾(San Bernardino)、帝國縣(Imperial)、河濱縣(Riverside)仍處於中度乾旱狀態，Inyo及聖貝納迪諾縣的部分地區處於「嚴重乾旱」。

自去年12月以來襲擊加州的多數大氣河流都集中在灣區與中央海岸，其中部分也橫掃洛杉磯。但是，很少有針對克拉瑪斯盆地(Klamath Basin)的氣流，許多降雨位在其北部或南部或並未進入盆地。曲尼特湖是克拉瑪斯盆地的一部分，曲尼特河則是克拉瑪斯河最大支流。

另一方面，默特表示，乾旱監測機構並未考量到地下水狀況，儘管冬季發生洪水，但地下水供應恢復緩慢。戴維斯加大流域科學中心副主任勞德(Jay Lund)指出，即使乾旱基本上結束，水資源短缺仍持續，在聖華金河谷(San Joaquin)及沙加緬度谷的地下水，可能需要數年時間，才能從乾旱年度期間、過度抽取而導致地下水短缺的情況恢復。

加州 紐森 洪水

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