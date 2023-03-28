查維斯憂兒童健康 籲航空燃油去鉛化

聖縣議員查維斯呼籲重視機場附近鉛超標的問題。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣縣議員查維斯（Cindy Chavez）近日在一檔播客（Podcast）節目中，討論了航空燃油「去鉛化」的議題。查維斯曾領導含鉛航空燃油對聖荷西 當地兒童健康影響的調查，並最終迫使里德山景機場 （Reid-Hillview Airport）和聖馬丁機場（San Martin Airports）停用含鉛航空燃油。

車用含鉛汽油在20年前就已被禁止，然而目前航空器仍在使用含鉛的燃油，尤其是單引擎的小型飛機。公共健康媒體人溫頓博格（Ariel Wittenberg）表示，鉛成分被人體吸入後會產生發育健康等問題，但對於成千上百種古老型號的小飛機來講，含鉛燃油能夠保障飛行安全。「鉛成分能夠有效防止飛機引擎熄火（Misfire），而熄火在飛行過程中將帶來極大的危險。」溫頓博格說。「鉛在人體中是沒有安全攝入標準的，而空氣中鉛的最大來源便是航空燃油。」

查維斯表示，去鉛化運動最大的動力來源於兒童健康的擔憂。研究人員2011年至2020年對居住在聖荷西里德山景機場附近的兒童，共採集1.7萬份血液樣本數據，發現該地區兒童血液中鉛含量超過全美平均水平，顯示鉛洩漏已對當地兒童的健康造成影響，機場方圓1.5哩的地區內共有21所學校。

自2022年1月，聖荷西兩處機場已被禁止售賣含鉛航空汽油，改用不含鉛的94號燃油。查維斯指出，從機場起降的飛機並沒有減少，而不含鉛燃油的銷量也在逐年增長。

查維斯表示，全美大約有六百萬居民生活在機場附近，聖縣縣府正積極與聯邦環保局（EPA）與航空局（FAA）合作，推進航空燃油「去鉛化」。