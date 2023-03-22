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聽女友話綁架嬰兒 28歲男判刑5年

記者王子涵╱聖荷西報導
拉米雷斯（右）成功說服波蒂略(左)實施綁架。（聖縣縣警提供）
拉米雷斯（右）成功說服波蒂略(左)實施綁架。（聖縣縣警提供）

28歲的波蒂略（Jose Portillo）在搬到聖荷西不久，遇見並愛上了43歲的拉米雷斯（Yesenia Ramirez），這是他人生中首次戀愛。當時，拉米雷斯已與丈夫分居，她同時擁有另外一名男友馬奎斯（Francisco Marquez），為了確保馬奎斯繼續愛她，她謊稱自己懷孕，並想法設法說服波蒂略綁架一名陌生人的年僅三月大的嬰兒，以讓自己的謊言更可信，她甚至計畫將嬰兒徹底據為己有。聖他克拉拉縣法官20日因綁架兒童罪等多項罪名判處波蒂略5年監禁，雷米拉斯13年以上監禁。

警方和聯邦調查局在波蒂略的家中發現了被綁架的嬰兒布蘭登（Brandon），孩子沒有收到任何傷害。審理該案件的法官說：「謝天謝地，孩子沒有受到傷害，這是一個極其危險的情況。」

聖縣地檢長羅森（Jeff Rosen）表示，地檢處的檢察官要求對兩名被告判處最高的刑法。最終的結果令他滿意，也為這個悲傷且毫無意義的故事畫上了句號。布蘭登是安全的，兩個綁架者也被關進監獄

拉米雷斯在社區教堂結識了布蘭登的媽媽。在最終宣判那天，布蘭登的媽媽並未出面，但以書信的方式要求法官嚴懲兩名綁架者。拉米雷斯也公開承認了自己的罪行，並在被判刑的前一刻在法庭上公開道歉，並宣讀了40分鐘的懺悔信。

檢察官懷斯（Rebekah Wise）打斷了拉米雷斯的道歉，聲稱她是個騙子。「我們已經過了道歉的年齡。」懷斯說。

波蒂略的律師表示，波蒂略是位單純的人，他為躲避薩爾瓦多的幫派鬥爭，而來到美國。辯方說，他的智商很低，很容易被拉米雷斯利用和操縱。波蒂略也告訴法官，他為他所造成的傷害感到抱歉，並祈求布蘭登父母的原諒。

拉米雷斯的辯護律師稱，拉米雷斯自幼便是性虐待的受害者，在6歲時遭到繼父性侵，但母親沒有採取任何措施。

法官表示，波蒂略在幾年來參與了多起綁架未遂的案件，並且他是親自抱起布蘭登嬰兒的人，他應該坐牢。法官命令立即逮捕兩名綁匪，並關進監獄。

年僅三月大的布蘭登遭到綁架。（推特截圖）
年僅三月大的布蘭登遭到綁架。（推特截圖）

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