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楊馳馬提案修州憲 要求將住房列為基本人權

編譯組／舊金山14日電
州眾議員楊馳馬提修憲案要求將住房列為基本人權。(Getty Images)
州眾議員楊馳馬提修憲案要求將住房列為基本人權。(Getty Images)

代表舊金山地區加州眾議員楊馳馬 （Matt Haney）所主導的反貧窮聯盟計畫推出加州憲法修正案，將住房列為加州人的基本人權。法案支持團體指出，這項修正案成立，州府官員將更容易對抵制住屋增長的地方政府提出法律控訴；加州憲法修正案須議會三分之二以上票數支持才能通過。

楊馳馬日前於沙加緬度與加州「美國公民自由聯盟」 (ACLU) 等社團舉辦記者招待會指出，這項修正案是針對可負擔住房危機的解決方案，加州各界人士對此修正案出現已期待多年。

楊馳馬指出，加州住屋是一大危機，有必要將住房確定為基本人權 (fundamental human right)。

加州議會過去也曾有人提出類似修正案，然未能通過，楊馳馬這次所提修正案是否能取得足夠支持，情況仍不明朗。如修正案果真成立，加州將成為全國第一個將居住權視為基本人權的州府。

加州與灣區各縣市過去數十年來始終無法興建充足的可負擔住房，除了缺乏相關基金，許多地方政府長期反對可負擔住房成長計畫也是問題。

專家一致認為，加州天文數字般的房價，主要因素為開發不足，造成加州人龐大壓力，也形成加州遊民危機。根據聯邦標準，正常情況下，房租應當不可高於收入的30%，然而加州一半以上的房客，繳付房租超過聯邦標準；其中有人繳付的房租，遠遠超過這個30%公認標準。

另新冠疫情影響，加州無家遊民人數超過17萬，灣區康曲科士達、阿拉米達縣、聖馬刁縣於新冠疫情期間，遊民人數劇增至少20%。

灣區各城市於未來八年內，必須興建18萬動低收入住屋，為過去州府強制令數目的兩倍。專家建議，灣區各縣市如欲達成這個目標，必須將過去費時長達一年的申請建屋程序縮短，通過多家庭住屋計畫，開放住宅地目規劃，另撥出更多經費，興建鎮屋 (townhomes) 或者可負擔公寓。

加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 2019年擔任州眾議員時，曾提出類似修正法案，然未能順利通過；當時支持該法案的社團強化社區加州人聯盟 (Alliance of Californians for Community Empowerment)， 與由一些曾經歷遊民生活的母親組成社團Mom 4 Housing，均將再次出面支持改善加州住房問題的修正案。支持團體尚有加州「美國公民自由聯盟」、終止加州窮困 (End Poverty in California)，以及西部法律與貧窮中心 (Western Center on Law and Poverty)。

州眾議員楊馳馬提修憲案要求將住房列為基本人權。(Getty Images)
州眾議員楊馳馬提修憲案要求將住房列為基本人權。(Getty Images)

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