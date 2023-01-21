加州白葡萄酒「長相思」 人氣突飆升

加州白葡萄酒長相思Sauvignon Blanc，人氣突飆升，酒莊老闆表示，長相思白酒與食物完美搭配，若製作良好，是引人注目的豐富葡萄酒。(Getty Images)

夏多內白酒(Chardonnay)長期為加州 白葡萄酒稱霸地位正處於危險當中，因為，白葡萄酒「長相思」(Sauvignon Blanc)已成為美國成長最快的葡萄酒品種之一，顯示葡萄酒飲用者的偏好，正從豐滿、中等酒體(medium-bodied)與橡木味道的白葡萄酒，轉向到清爽、淡雅且活潑的酒類產品。

根據矽谷 銀行2023年美國葡萄酒產業報告，長相思白葡萄酒是2022年唯一實現1.5%正增長的非氣泡葡萄酒品種。相較之下，2020年有七種葡萄酒銷售有正增長，長相思白酒當年增長9.5%。

酒類分銷商數據分析機構「SipSource」研究顯示，在加州，新鮮與柑橘味的波爾多葡萄品種(Bordeaux grape)長期在夏多內(Chardonnay)陰影之下，夏多內在美國銷售給零售商 葡萄酒市場佔有最大份額、約為15%，而長相思白葡萄酒市場份額則為6%。但是，加州釀酒廠努力追上長相思白酒需求不斷增長，水果價格上漲與供應短缺導致問題更加複雜。

希爾斯堡(Healdsburg)酒莊「Smith Story Wine Cellars」2022年僅生產600箱長相思白酒，正謹慎分配庫存給葡萄酒俱樂部成員、品酒室、零售商店與餐廳。酒莊共同擁有人史多瑞（Alison Smith-Story）表示，她甚至考慮預售葡萄酒，有助於提前計畫批發與郵寄訂單，這是從未做過的事。長相思白酒現在是顧客進門時詢問的第一名酒品，去年還須拒絕零售訂單，沒有足夠庫存。

納巴谷酒莊「Honig Vineyards & Winery」共同所有人霍尼格(Stephanie Honig)說，長相思白酒非常受歡迎，餐廳與商店四個月內全賣光。這與1980年代首次開始生產長相思時的情，形成鮮明對比，當時夫婿Michael Honig必須說服客戶、為何應該在酒單上加入長相思。

即使是知名納巴谷酒廠「Robert Mondavi」於1960年代也很難推廣長相思，當時大眾對其認知度特別低。Mondavi便重新塑造這個酒品，將其命名為「Fume' Blanc」、取材於經典並備受推崇的Pouilly-Fume'，這是一種產於法國的長相思。

「Spottswoode」酒莊擁有者梅立肯(Beth Novak Milliken)表示，長相思具有活潑特性，兼具酸度與平衡度。Spottswoode是1984年首批生產這種葡萄酒的納巴酒莊之一，梅立肯指出，長相思白酒與食物完美搭配，若製作良好，是引人注目的豐富葡萄酒。

受到經典法國風格啟發，這些精緻長相思酒品通常在橡木桶或混凝土進行部分發酵與陳釀，而非不銹鋼桶，以增加圓融度與豐富性，讓葡萄酒能陳年多年。長相思可協助解放較年輕消費者購買潛力，也是葡萄酒產業目前最大挑戰之一，但由於葡萄價格上漲，可能導致推動價格上漲。