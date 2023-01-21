研究：氣候暖化 加州將出現更多暴風雨

研究表明，氣候暖化可能將導致加州出現更多暴風雨。(美聯社)

一份新研究顯示，加州 自聖誕節以來，遭到超過32兆加侖的降雨與風雪破壞。最壞的全球變暖情況，可能會於本世紀中期之前的未來發生，暴風雨帶來降水量，將增加三分之一倍。

加州最強風暴 來自大氣河流(atmospheric rivers)，在海上形成長且寬的濕潤氣流，從陸地上空流過，將可能導致總降雨量增加34%，或增加11兆加侖。根據「自然氣候變化」(Nature Climate Change)期刊新研究，降雨和風雪可能比真正被淋濕集中峰值時、多了22%，若化石燃料排放量不受控地增加，雨雪將覆蓋更大區域。

研究指出，由於降雨量更大且分布範圍更廣，整個美西降水量可能因全球變暖加劇所導致最嚴重風暴發生，而增加31%。

科學家們說，最壞情況是自工業化前時代(pre-industrial times)以來升溫攝氏4.4度(華氏7.9度)，但由於努力控制排放，這種情況看起來不太可能發生。根據「氣候行動追蹤組織」(Climate Action Tracker)數據，若各國按承諾行事，氣溫可能變暖攝氏2.7度(華氏4.9度)。

國家氣象局計算，自12月26日至1月17日，全加州平均降水量為11.47吋，包括屋崙的18.33吋與舊金山北部235哩處的一個定點降水量47.74吋。因為九個毀滅性大氣河流造成停電、洪水 、堤壩斷裂、大雨沖刷、山體滑坡，至少有20人喪生。

「美國太平洋西北國家實驗室」氣候科學家、研究報告作者梁麗蓉(Ruby Leung)表示，情況可能更糟，各界需要開始計畫如何處理這個問題。她運用區域規模電腦模擬、預測2040-2070年期間、在最嚴重的美國西部冬季風暴在碳排放量大增情況下，可能發生情況，總降水量、降雨與降雪高峰集中程度、受災地區，在美西地區增長。預估加州降雨量峰值增幅最大。

兩種類型暴風雨最讓梁麗蓉擔憂：強烈降雨引起山洪暴發在小區域範圍；雨雪堆積在大範圍區域而導致速度慢但規模較大的洪水。

使用計算機模擬時，梁麗蓉選擇以世界排放量增長的最嚴重最差情況來模擬預測。然而，科技公司「Stripe」與柏克萊加大地球科學氣候科學家豪斯佛德(Zeke Hausfather)認為，經過多年的氣候談判與可再生燃料增長，全球變暖程度將低於最壞情況。

梁麗蓉指出，研究報告提供更多最壞情況，但相信，若在未來採取行動減少排放，最終可能會更好；若在未來控制排放並降低全球變暖，就可限制氣候變化對社會的影響，特別是研究中所討論的洪水與極端降水。