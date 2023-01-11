我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

十年未見豪雨 南加上班上學都亂了

記者邵敏／亞凱迪亞報導
暴雨導致路面嚴重積水，車輛在水中行駛。（記者邵敏／攝影）
暴雨導致路面嚴重積水，車輛在水中行駛。（記者邵敏／攝影）

南加地區近日持續暴風雨天氣，華人聚居城市洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）10日（周二）上午，大雨傾盆而下，導致路面嚴重積水，人們出行困難，學生上學路上幾乎寸步難行。有華人感慨，來洛杉磯近十年，還從沒有見過這樣的大雨。

視頻來源：記者邵敏

亞市Holly Avenue小學10日早上8時左右，學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。因為下暴雨，路面積滿了水，一些地方更是水流奔騰不息，很多沿街停靠的車輛幾乎都停在水中。

家長張女士平日會把車停在附近的教堂，再送孩子步行幾分鐘去學校，「雨下得實在太大了，我們都沒有雨鞋，肯定會淋濕，孩子最近身體不大好，擔心淋雨會生病。」張女士考慮加入車龍，開車到校門口直接讓孩子下車，但一眼望去，排隊等候的車輛看不到底，「這樣等下去，孩子上學肯定遲到，我上班也要遲到了。」

學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。（記者邵敏／攝影）
學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。（記者邵敏／攝影）

張女士形容當時路面交通混亂，「洛杉磯人好像一到下雨天，大家都不知道怎麼開車了，有人當街掉頭，也有人急著帶孩子亂穿馬路，不時聽到有人狂按喇叭。」她最終還是決定把車停靠在路邊，帶孩子在暴雨中穿梭，一路艱難地走到校門口，「平時送孩子最多十分鐘，這天足足花了30分鐘，全都淋濕了，鞋子裡也都是水。」

對於開車去公司的上班族來說，當天的暴風雨天氣也造成極大困擾，有華人表示自己在高速路上駕駛，雨大的完全看不清前方路況，「眼前一片紅，全是剎車燈，這雨真是像在玩命一樣的下。」

洛杉磯 華人 暴雨

上一則

屋崙學委選舉計票爭議 「落選者」仍宣誓就職

下一則

金山突降冰雹還閃電 華人：第一次見

延伸閱讀

南加華人城市暴雨如注 路面嚴重積水 車輛水中行

南加華人城市暴雨如注 路面嚴重積水 車輛水中行
已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增

已造成17人死亡 加州暴雨下不停 泥石流風險增
暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池

暴雨橫掃南加 洛縣居民開車送孩子上學直接衝進游泳池
暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施

暴雨防洪計畫 市府砸4億擴大實施
暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村

暴雨來襲 狂風大作、樹被吹倒、停電…華人遊客困度假村

熱門新聞

灣區4日又將出現另一場強烈的大氣河風暴。圖為灣區101公路淹水的情形。（美聯社）

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

2023-01-03 13:31
加州有近240萬屋主，也就是三分之一的房主沒有房產抵押貸款。（取自iStock）

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

2023-01-06 15:25
科技公司執行長莫任諾竟然在女廁猥瑣偷窺。（山景城警方提供）

科技公司執行長女廁猥瑣偷窺遭逮

2023-01-03 19:53
加州州長紐森4日上午宣布加州進入緊急狀態。圖為大量舊金山民眾開車排隊等待領取沙包的情形。（美聯社）

超強風暴來襲 加州進入緊急狀態 多地區傳停電

2023-01-05 02:20
過去兩周內，北加州飽受暴風雨襲擊。圖為一處加州站被強風颳倒。(Getty Images)

暴風雨再襲灣區 洪患警報大響 多地恐斷電

2023-01-09 02:20
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）

矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態

2023-01-04 18:17

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎