十年未見豪雨 南加上班上學都亂了

暴雨導致路面嚴重積水，車輛在水中行駛。（記者邵敏／攝影）

南加地區近日持續暴風雨天氣，華人 聚居城市洛杉磯 縣亞凱迪亞市（Arcadia）10日（周二）上午，大雨傾盆而下，導致路面嚴重積水，人們出行困難，學生上學路上幾乎寸步難行。有華人感慨，來洛杉磯近十年，還從沒有見過這樣的大雨。

視頻來源：記者邵敏

亞市Holly Avenue小學10日早上8時左右，學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。因為下暴雨 ，路面積滿了水，一些地方更是水流奔騰不息，很多沿街停靠的車輛幾乎都停在水中。

家長張女士平日會把車停在附近的教堂，再送孩子步行幾分鐘去學校，「雨下得實在太大了，我們都沒有雨鞋，肯定會淋濕，孩子最近身體不大好，擔心淋雨會生病。」張女士考慮加入車龍，開車到校門口直接讓孩子下車，但一眼望去，排隊等候的車輛看不到底，「這樣等下去，孩子上學肯定遲到，我上班也要遲到了。」

學校門口擠滿送孩子的車輛，一直延續幾個路口。（記者邵敏／攝影）

張女士形容當時路面交通混亂，「洛杉磯人好像一到下雨天，大家都不知道怎麼開車了，有人當街掉頭，也有人急著帶孩子亂穿馬路，不時聽到有人狂按喇叭。」她最終還是決定把車停靠在路邊，帶孩子在暴雨中穿梭，一路艱難地走到校門口，「平時送孩子最多十分鐘，這天足足花了30分鐘，全都淋濕了，鞋子裡也都是水。」

對於開車去公司的上班族來說，當天的暴風雨天氣也造成極大困擾，有華人表示自己在高速路上駕駛，雨大的完全看不清前方路況，「眼前一片紅，全是剎車燈，這雨真是像在玩命一樣的下。」