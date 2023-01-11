收支逆轉 加州將出現225億財赤

加州州長紐森10日宣布，加州下一個會計年度可能出現225億元赤字。（美聯社）

從預算 角度來看，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）頭一個任期有如童話一般：有源源不絕的資金可用於實施最進步的政策，同時讓加州化身抵禦最高法院保守裁決的堅強堡壘。

然而，就在紐森宣誓就職第二任期後沒幾天，這個童話似乎開始出現裂痕。10日，紐森宣布，加州2023到2024會計年度可能無法徵收到足夠的稅金來支付所有義務，將出現225億元赤字。

這項宣布並不讓人意外。一年多來，紐森和加州預算編列者已多次發出訊號，表示加州正在遭遇經濟逆風。

值得注意的是，紐森選擇不動用加州存有356億元的儲蓄帳戶，並表示不會大幅刪減主要計畫和服務，這些計畫和服務包括支付四歲兒童上幼稚園的費用和支付低收入無證移民在加州的醫療費用。

紐森計畫延後支付部分開支，同時使用加州普通基金以外的資金來源來支付一些開支。紐森提議削減96億元預算，包括取消一筆計畫中的7億5000萬元聯邦貸款，這筆貸款是為了在疫情期間支付民眾失業金申請的。

這項因應計畫是否會實施，將取決於加州4月15日之後的財政狀況，屆時，加州大部分居民應已申報所得稅。紐森和立法會領導人在6月底前不會批准預算計畫。

紐森說：「出於謹慎和為了做好準備，我們將先對這份預算採取觀望態度。」

不過，紐森似乎難掩悲觀，因為他削減了氣候提案的預算，將五年540億元的投資減為480億元。他試圖淡化這項削減，稱480億元仍是全球最大的氣候投資計畫之一，加州會試著從其他來源找回部分被削減的資金。

較不受預算刪減影響的是公立學校服務，只有一項服務預算受到刪減。代表加州大部分公立學區的議案遊說者戈登（Kevin Gordon）表示，紐森從一項藝術和音樂教育計畫中刪減了12億元經費。

儘管預算赤字受到極大的關注，紐森10日仍提出了一些新預算。例如，他想從加州與製藥公司就鴉片類藥物達成的法律和解金中撥出9300萬元對抗芬太尼問題，並撥出350萬元提供加州所有初中和高中各兩劑可緩解鴉片類藥物過量的逆轉劑納洛酮（naloxone）。

與上個會計年度相比，加州預算出現了急劇的轉變。一年前，加州的預算盈餘高達1000億元，主要來自飆升的股票市場，許多加州人因為股票上漲變得非常富有，因此繳納了大筆所得稅。

今年，聯邦政府為了控制通貨膨脹採取的措施對經濟產生了寒蟬效應，意味富人賺的錢少了，對加州的收入造成了極大的影響，因為加州一半的所得稅來自收入最高的1%居民。