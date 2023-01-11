風土軼聞／加州葡萄酒知多少

加州酒鄉。（取自Mission View Wines網站）

加州 的葡萄最早是由西班牙傳教士在18世紀引進，品種是地中海的Vitis Vinifera，教士們釀酒是為了聖禮所用，但後來卻演變成加州重要的傳統。19世紀中葉的淘金熱使加州人口大增，也使得葡萄酒的需求大增，第一家酒莊於1857年在Buena Vista成立。雖然加州葡萄酒業幾經折難，包括病蟲害與1919年的禁酒令，但最終在1950年代後復興。

1970年代，隨著新派的釀酒者到來，加州葡萄酒更登上世界舞台。1976的巴黎品酒會中，加州紅酒與法國名流波爾多、勃根地一起接受評審盲測，結果雖然引發一陣喧騰，但列為最優的加州紅酒在也不是酒壇的次級品。加州葡萄酒目前占全球流通量的14%，葡萄種植面積達40萬英畝。

北加 的聖塔克拉拉（Santa Clara）與聖塔克魯茲（Santa Cruz）的酒莊雖然歷史悠久，但是中加與南加 也不遜色。北加納帕（Napa）與蘇諾瑪（Sonoma）的葡萄酒名聞遐邇，但是葡萄種植面積只占加州的10%，中加海岸長250哩、寬25哩的廣大農場，才是加州葡萄70%的來源，當地的酒莊更達360家。