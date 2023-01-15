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醫藥／冬季眼乾、喉癢 4招防暖氣病

陳詩婷
常見5大暖氣病 資料來源、製表╱陳詩婷
常見5大暖氣病 資料來源、製表╱陳詩婷

冬季開暖氣，常出現皮膚乾燥、喉嚨乾癢，眼睛乾澀，甚至鼻腔出血等問題，小心，你可能是「暖氣病」上身。減緩「暖氣病」，注意下列事項：

1.補足水分

正常情況下，人每天會蒸發約1000cc的水分，從皮膚蒸發掉約600-700cc，從呼吸道則是300-400cc。開暖氣時，因為暖氣會帶走空氣中的水分，使缺水的狀況更明顯，因此，除了原本水量（人一天需要的水量，約是體重×30-40cc的量）外，應該額外加上500cc的水分才足夠。例如一個50公斤的人，若待在暖氣房裡，一日需要的水量最少2000cc。

2.保水食物

所謂保水食物，也就是滋陰的食物，例如多吃白木耳、黑木耳、百合、蓮子、雪梨、山藥、蓮藕、豆腐等食物，都有助於生津止渴，讓身體比較容易處在滋潤的狀況；像山藥燉排骨、百合蓮子粥、銀耳豆花這類料理，都很適合乾燥時食用。飲食要盡量少吃燥熱、肥膩的食物，例如辣椒、油炸、燒烤、餅乾、洋芋片等會讓人上火的食物。

3.室內保濕

暖氣會讓空氣變得乾燥，建議可在室內放一盆水、一條濕毛巾，或打開加濕機，濕潤空氣；還有一種聰明作法，可將洗好的衣服拿進來暖氣房烘，一來空氣不會太乾，二來衣服可以很快乾掉，不容易發霉。

4.空氣流通

可稍打開窗縫，讓空氣對流，避免缺氧，而讓人感到煩躁不安、胸悶、虛弱無力。也可在客廳或房間放上「加濕器」，但要常常清理，免得滋生細菌。如果家有氣喘兒，則要詢醫是否適合加濕器。(作者為台灣康寧醫院營養師)

冬季開暖氣，小心「暖氣病」上身。（Getty Images）
冬季開暖氣，小心「暖氣病」上身。（Getty Images）

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