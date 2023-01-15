旅遊／夏威夷 擁抱大海深情

帕帕科立橄欖綠沙灘。(作者提供)

5月的北半球還是春季。春假，我選擇去太平洋中部的夏威夷 ，那裡有藍天碧水，還有海浪沙灘。此行還想探知海島的奇觀景象，了解風土文化，捕捉生命資訊。

沙灘有黑有綠 自然奇景

喜歡遊山玩水的人，走過白沙灘、踏過金沙灘，但是可否見過黑沙灘和從不知曉的綠沙灘？它們就在夏威夷的大島。

普納魯吾黑沙海灘（Puna’lu Black Sand Beach）位於大島的東南，其深黑色的沙子在火山噴出的炙熱熔岩與冰冷的海水相遇時形成，它們的這種相遇，迫使大塊的熔岩最終變成細小的沙粒。

赤腳走在黑沙灘，與腳踏白色金色沙灘的觸覺沒有兩樣，只是覺得心情略有沉悶，而不像走在白沙灘上那麼興奮。但由於黑色海灘吸熱能力更高，海龜和玳瑁也會來到這個溫暖的地方產卵，又因為到黑沙灘游泳和日光浴的人很少，所以此處很安靜。不過，還是有遊客前來觀賞黑沙灘，畢竟這裡是罕有的自然奇景，拍幾張黑沙灘照片，錄下微信視頻。

黑沙灘上棲息的海龜。(作者提供)

帕帕科立海灘（Papakolea Beach），也稱「橄欖綠沙灘」，距離普納魯吾黑沙海灘37公里。由於這裡的海灘始終沒有被開發和修築通往MahanaBay山涯觀海的柏油路，只有登上山崖，方可一睹碧綠沙灘的真顏。

遊客若想到達山崖觀景，有三種選擇：1.步行四公里，2.自駕車前往，3.乘坐當地導遊的越野汽車。我們租的是普通轎車，車底盤低，不適於在溝坎崎嶇的海灘上行駛，所以選擇了每人付20元，租乘當地導遊駕駛的高底盤大型越野車，也想聽他講解這裡的一切。

底盤高的越野汽車繼續行駛在坑坑窪窪的地面上，由於特殊地貌所致，地面到處是大大小小的石塊和深淺不同的土坑。司機有經驗，車行駛保持在每小時一至三公里的速度，四公里的路程，大約開了30分鐘，才到達MahanaBay山崖。

站在陡峭山涯頂，前方是藍色的海洋，身後是望不到邊的綠色海岸，海灘被橄欖綠色覆蓋。海灘上長滿了橄欖綠色的草本植被，形成綠色是因橄欖石粉化所致，如同一片片巨大而細膩的碧玉鋪在陸岸上。簡直不敢相信世界上會有如此奇妙、讓人歎為觀止的景色。聽當地導遊講，才知道它是世界上僅有的兩個綠色海灘之一。

歷史公園 保留酋長宅邸

普豪那歐何納拉國家歷史公園（Pu’uhonua O Honaunau National Historical Park）位於大島西側海岸。這裡有淡水池和高高的石壘圍牆，早先曾是島上皇家 酋長及其家人的生活區域。

雖說是皇家酋長的重要宅邸，卻沒有豪華的宮殿，相反，這裡只有傳統的夏威夷茅草屋。在遊覽區內，可以看到保存下來的四周被木樁圍繞的茅草建築、獨木舟、人形木雕刻、黑白子遊戲棋盤、手工製作的工具等。

普豪那歐何納拉國家歷史公園的原酋長住所。(作者提供)

這裡的海灘沙細，海風溫和，四周靜謐。有海龜安穩地在沙灘睡覺，看得出，當年皇家酋長選擇這裡為宅邸是因為有淡水、環境安逸。

啖烤豬宴 此行才算圓滿

離開夏威夷大島，飛抵茂宜島（MAUI ISLAND）只需30分鐘。茂宜島面積729平方英里，是夏威夷群島第二大島，也是繼瓦胡島之後的第二旅遊熱點，每年有上千萬遊客湧入這裡。

島上著名的旅遊景點，是在希爾頓酒店裡舉辦的「拉海納烤豬宴」。參加這項活動須先購買140元的套票，其中包括晚餐及觀看原住民 藝術家表演的草裙舞和火刀舞。

進入宴會廳時，站在門口的原住民禮儀小姐為每一位賓客戴上一個由蘭花朵編成的花環，並以夏威夷語「Aloha」（你好）打招呼，以示尊敬和歡迎。在五人樂隊伴奏聲中，一位原住民吹著大螺號引領，後面兩個原住民彪形大漢抬著放在案板上油光金黃的烤豬，繞宴會廳一周。宴會主持人講解：「夏威夷人熱情好客，逢年過節，喜慶日子，歡迎賓客時，講究擺放烤豬宴席。這是一隻四個月大80公斤的豬仔，已烤製了8個小時，它是今晚宴會的主菜。」

有人說沒有參加烤豬宴，你的夏威夷之旅就不算圓滿。今日親眼一見，美味烤肉入胃，已不枉此行。

宴會過後，在草坪上觀看草裙舞和火刀舞。這是一次近距離觀賞原住民表演，女演員眉目清秀，頭戴草環，腰繫草裙；男演員英俊瀟灑，耳插蘭花，腿綁草葉；在鼓樂聲中，表演草裙舞，舞蹈動作展現肢體柔美，節奏感很強，表現出海島原住民的文化內涵。

原住民舞者表演草裙舞。(作者提供)

對於夏威夷土著人來說，草裙舞的意義遠遠超於娛樂活動。幾個世紀以來，草裙舞不僅為夏威夷人帶來歡樂，而且從古至今也是一種語言表達，舞蹈記載了重要的文化和傳統記憶。

此外，草裙舞也用於讚頌自然之美，從海中的魚到山坡上的鮮花。舞蹈中的每個動作都富有詩情畫意，如手伸出去，是表示出海捕魚；手收回來，寓意遠帆歸來；手移動到耳邊，蘊含在聽高山的呼喚。注重手腳和腰部動作的草裙舞是無字的文學作品，是她們的生命和靈感，也是讓外界了解她們的視窗。

壓軸的火刀舞是由棕色皮膚、身體壯碩的原住民男子表演。火刀舞源自太平洋島國薩摩亞的傳統技藝，傳統上是武士打勝仗後凱旋歸來的慶祝舞蹈，是表現勇者的凌雲壯志和宣戰誓言。舞者揮動著燃燒的火把，時而拋向高空，時而在身邊旋轉，火焰高低，瞬息變換。

乘遊艇出海 賞座頭鯨群

來到茂宜島，必不可少的是乘坐遊艇到海上觀鯨魚。我們乘坐CALYPSO號遊艇，駛出兩海里，就見到了鯨魚群。導遊講述鯨魚聚集瑪阿拉也亞海灣（Maalaea Harbor）的始末。常年在這裡的鯨魚叫「座頭鯨」，牠們成群結隊來自於遙遠的阿拉斯加海域。座頭鯨在阿拉斯加海域生活半年，在那裡吃夠了魚兒，體內儲存了足夠的營養和能量後，每年年末開始，花六周時間，從阿拉斯加穿過太平洋海溝，游到瑪阿拉也亞海灣準備產子。

乘船去看座頭鯨。(作者提供)

座頭鯨是智商較高的海中動物，它們喜歡以家庭為單位在海洋裡游動，等幼鯨半年哺乳期結束，幼鯨的父母會帶著幼鯨離開瑪阿拉也亞海灣，遊回阿拉斯加海域，幼鯨長到一歲時，就離開了父母，開始「獨闖江湖」了。

寬闊的海面上，遊艇靠近座頭鯨約30米的距離，就關掉了發動機。原來，海洋動物保護法規定，船隻距鯨魚30米處時不得靠近鯨魚，以防止噪音襲擾牠們的生存環境。

遠望時而潛入水裡，時而露出水面的大小座頭鯨，很是感動。海洋裡的親子同游，有父愛母愛有親情，如同人類生兒育女，把孩子養育成人，就讓孩子走入社會，去追求和實現他們自己的人生目標。

民風古樸 待客熱忱

5月的夏威夷，海風溫柔，早晚有涼意，讓住在海邊的人感到舒服和愜意。來到海島幾日，由衷感到：與其在沙漠步行千里，莫如於海邊踏浪一天，因為大海會給人一種深情。

大洋遼闊，海島懷情；水天一色，花開和風。夏威夷群島的美是多元化的，不僅是自然環境美，這裡民風古樸，待客熱忱。與當地原住民合影，她們會比畫出「6」字的手勢，這個名叫「Shaka」的手勢，表達了「好極了」、「放輕鬆」、「謝謝你」、「一切都好」的問候意思。一個手勢代表了一顆友好善良的心，能延伸出很多溫情善意的Aloha問候。

美麗的夏威夷，是鑲嵌在太平洋中的珍珠，是休閒度假的好地方。不久也許我還會再來，觀清夜的星光月色，看白晝的雨後彩虹。

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