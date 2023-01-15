旅遊／羅馬城 穿越千年時空

納沃納廣場內的四河噴泉方尖碑。(作者提供)

在我們學過的歷史教科書中和熟悉的歷史故事中，經常出現古羅馬、凱撒大帝、鬥獸場等熟悉的名字。五年前，我們來過羅馬，回來後總是認為不過癮，去年疫情過後，我們又來了。

鬥獸場 彷彿聽見嘶吼

羅馬鬥獸場是古羅馬時期最大的圓形角鬥場，建於西元72年-82年間，是古羅馬帝國專供奴隸主、貴族和自由民觀看鬥獸或奴隸角鬥的地方，角鬥士要與一隻猛獸搏鬥直到一方死亡為止，也有人與人之間的搏鬥。

羅馬鬥獸場最初的名字不是鬥獸場，而是圓形劇場 。後來之所以被稱為鬥獸場，是因為在這種圓形劇場內進行的各種慶典和競技表演，以人獸搏鬥出現頻率最高，次數最多，場面最為驚心動魄，也最能代表當年羅馬帝國稱雄全球、揚鞭寰宇的大羅馬精神。於是，久而久之，圓形劇場也就被叫做鬥獸場了。

在鬥獸場內部，我們在走廊中走的時候，看著四壁斑駁的磚塊和2000年前的混凝土，感歎西方文明在建築成就上的悠久和偉大。來到中央場地，豁然開朗，2000年的歷史呈現在眼前，我彷彿能聽到人獸搏鬥的嘶吼，能看到刀劍刺入後噴濺的鮮血。

羅馬鬥獸場能容納的觀眾大約9萬餘人，共有三層座位：下層、中層及上層，頂層還有一個只能站著的看台，這是給地位最低下的社會成員、女人、奴隸和窮人。

角鬥是鬥獸場的主要節目，是一天中娛樂的高峰。當時還出現了專門培訓角鬥士的四所角鬥學校，由鬥獸場來為角鬥學校提供資金，這四所學校有約2000名角鬥士。這些角鬥學校不過是訓練營和監獄的組合體，因為絕大多數的角鬥士都是來自羅馬帝國各個地方的奴隸和俘虜，他們沒有任何自由和權力。

對於羅馬貴族來說，最殘酷的格鬥毫無疑問也是他們最為激動的。打鬥者帶有戟或短劍，大部分鬥士都是奴隸和犯人，也有為了掙錢而自願前來格鬥的，他們都受過專門訓練。最後，失敗的一方要懇求看台上的人大發慈悲，這些觀眾們決定著他的命運，假如他們揮舞著手巾，他就能被免死；假如這些人手掌向下，那就意味著要他死。

在羅馬帝國早期，基督教被列為邪教，基督教徒被抓到後，赤手空拳地被送到角鬥場裡讓猛獸吃了。直到西元523年，鬥獸活動才被完全禁止。

古羅馬廣場的凱撒神廟

古羅馬廣場就在鬥獸場旁邊，是古羅馬時代的城市中心，其中還殘留了些許的古羅馬時期重要建築的廢墟。這裡是古羅馬政治、宗教、商業、娛樂等建築的聚集地，現在又被稱為「古羅馬廢墟」。羅馬市政府刻意保留了這塊殘垣斷壁，為全人類留下了珍貴的文化遺產。

這片廢墟其實最早是被破磚亂瓦覆蓋，到19世紀才被重見天日。那裡是古羅馬歷史的景點集中地，由於裡面的景點太多，這裡只能介紹其中的凱撒神廟。

凱撒墓碑遺址。(作者提供)

凱撒神廟始建於西元前42年，在羅馬元老院追封凱撒為神之後，凱撒的養子屋大維（羅馬帝國的第一位元首）為他修建這座愛奧尼柱式的神廟。凱撒神廟同時也被稱為彗星神廟，原因是在凱撒被刺殺後四個月的西元前44年7月，也是凱撒誕生月，在羅馬舉辦了為紀念凱撒的競技運動會，在競技運動會舉行時，有顆明亮的大彗星連續七日出現在羅馬夜空中，羅馬人相信這是凱撒的靈魂升上天成為神的證明，所以在神廟內所供奉的是一個額上有一顆星的凱撒神像。

西元前44年凱撒遇刺身亡後。他的遺體就在這裡火化。在羅馬元老院追封凱撒為神之後，屋大維為他的養父修建這座愛奧尼柱式的神廟，不久之後，這裡又豎起了一座祭壇和一根大理石柱，柱子上刻有「parenti patriae」（祖國之父）的銘文，以紀念他。

凱撒是第一位被神化並獲得祠廟尊崇的羅馬公民，凱撒彗星在古代的書籍中被成為「Sidus Iulium」（朱利安之星）或「Caesaris astrum」（凱撒之星），這顆大彗星的出現，成為屋大維執政仕途一個強有力的政治宣傳。

納沃納廣場 名建築林立

我們住的賓館就在納沃納廣場附近。納沃納廣場是義大利 羅馬的一個廣場，原是西元1世紀古羅馬圖密善競技場。

在納沃納廣場，以巴洛克藝術著稱，濟安‧貝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）1651年設計了廣場中間著名的四河噴泉；伯羅米尼（Francesco Borromini）和拉依納爾迪（Carlo Rainaldi）設計了聖依搦斯蒙難堂，在廣場西側正中的位置，教堂擁有一個大穹頂，是廣場上最醒目的建築；彼得羅‧達‧科爾託納（Pietro Da Cortona）設計了潘菲利宮的畫廊。

廣場中央的四河噴泉算得上是貝尼尼的巔峰之作，建於1651年，那一年貝尼尼53歲，正是藝術上最成熟的階段。雕刻家用四條河流代表四個大洲，矗立在中間來自埃及的方尖碑頂端有一隻鴿子口銜橄欖枝，寓意全世界和平。這四條河流分別代表亞洲的恒河、非洲的尼羅河、美洲的拉普拉塔河及歐洲的多瑙河。同時他又用四位老人來表現這四條河流。

萬神廟 登峰造極圓屋頂

萬神廟是至今完整保存的唯一的羅馬帝國時期建築，始建於西元前27-25年，由羅馬帝國首任皇帝屋大維的女婿阿戈利巴建造，用以供奉奧林匹亞山上諸神。現今所見的萬神廟主體建築，是亞德里亞諾大帝於西元120-124年所建。

萬神廟外觀。(作者提供)

萬神廟是古羅馬建築技術與藝術最高成就的代表，也是碩果僅存的一座從頭到腳完整保留下來的珍品。萬神廟以一個直徑43.2米的圓形為平面，圓柱形的牆體之上架設著一座半球形的穹頂——頂部距離地面同樣是43.2米，神殿內牆的高度與穹頂半徑相等。圓圈內牆被精心加以劃分，成為除穹頂之外第二重要的造型元素，主入口和其正對的巨大半圓形神龕形成神殿，圓形牆體還精心安排了一系列的次軸線。

萬神廟的點睛之筆是穹頂中央開了一個直徑8.9米的圓洞，就在這個與自然、天、光、神溝通的「空洞」中，從圓洞進來柔和漫射光，照亮空闊的內部，有一種宗教的寧謐氣息，穹頂的外面覆蓋著一層鍍金銅瓦。進到殿內看到那個讓無數建築師魂牽夢繞的穹頂的時候，只覺得無以復加的震撼。人與自然的高度融合，那種廣闊壯大的空間給人渺小地置身其中，但又處處被包裹的感覺。

早在古代，萬神廟就因其完美的比例而被譽為「羅馬奇觀」。時至今日，它仍是個奇觀，屹立不倒。

萬神廟圓頂。(作者提供)

這座神殿堪稱圓屋頂的登峰造極之作，而圓屋頂正是羅馬人最偉大的發明之一。殿堂內部比例協調，十分恰當：直徑與高度相等，大圓頂的基座從總高度的一半的地方開始建起，殿頂圓形曲線繼續向下延伸，形成一個完整的球體與地相接。這是建築史上的奇蹟，表現出古羅馬的建築師們高深的建築知識和深奧的計算方法。

在萬神廟裡有幾位偉大的義大利藝術家陵墓，其中有我們最敬仰、崇拜的拉斐爾的墓，在墓上是他的弟子洛托所作的一尊雕像：巨石聖母。

萬神廟經歷了18個世紀的滄桑後，銅門和拱門屋頂完整如初。在15世紀之前，它一直是世界上最大的圓屋頂。這種建築只有用羅馬人發明的混凝土才能建成，但他們並沒有鋼筋來加固混凝土，是如何建造這個圓屋頂的呢？他們用浮石摻入混凝土，製成一種非常輕質耐用的建築材料。這種特製的混凝土被澆注入殼體，自下而上漸漸變薄，圓屋頂的底部有22英尺厚，而頂部僅有2英尺厚。

萬神廟內部。(作者提供)

萬神廟既是一座廟宇，又是一座皇家 紀念物，與大角鬥場和卡拉卡拉浴場共同代表了光輝燦爛的羅馬建築。

羅馬城裡，穿越千年的景點太多，即使欣賞過的景點，也有一種永遠看不夠的感覺。羅馬，雖然我們來了二次，一定還會有第三、第四次。

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