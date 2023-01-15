料理功夫／福兔年菜 大芥菜蛤蜊湯

大芥菜蛤蜊湯

大芥菜又稱長年菜，是農曆春節的年菜之一，取其長壽、長命百歲的寓意。滿桌的大魚大肉，這時來一道翠綠高纖的大芥菜蛤蜊湯，鮮美爽口。

材料：

大芥菜2棵、蛤蜊1打、薑數片。

調味料：

鹽（視各人口味增減）、香油、酒1湯匙。

大芥菜蛤蜊湯食材

作法：

1.芥菜切塊在滾水中汆燙，再用冰水瀝過。

2.蛤蜊吐沙洗淨。

3.鍋中加入高湯，放入芥菜，待滾即可（或視個人口感調整烹煮），最後加入蛤蜊、薑片，煮到蛤蜊開口，淋上米酒、香油，即可起鍋。

小叮嚀：

1.大芥菜汆燙後，略除苦澀，用冷水瀝過，也可保翠綠。

2.大芥菜本身含鈉高，蛤蜊有鹹味，喜清淡者，應該可以不必再加鹽。

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