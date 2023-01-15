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料理功夫／兔年慶團圓 藕圓上桌

項月華
兔年慶團圓 藕圓上桌
兔年慶團圓 藕圓上桌

藕圓的做法來自清代的「素食說略」，這是一款寓意滿滿的甜點。在兔年來臨之際，願天下情侶們甜甜蜜蜜，團團圓圓，佳偶天成。

材料：

蓮藕300克、糯米200克、糖2湯勺、乾桂花少許、糖粉少許、玉米澱粉和食用油適量。

藕圓食材
藕圓食材

作法：

1.蓮藕去除外皮，放入鍋中加水煮40分鐘，然後取出待涼後，切成小碎顆粒備用。

2.糯米洗淨後，放入電飯煲煮熟；取出放入盤中，加入蓮藕碎和糖一起拌勻，用勺子挖一勺放入手中搓圓，再滾裹一些玉米澱粉。

3.鍋中放油，待油溫六成熱時，把藕圓放入炸，中間要翻動，炸至淡金黃色時即可撈起裝盤。撒上糖粉和乾桂花增香，外殼酥脆、內餡香軟的藕圓就可上桌，趁熱享用。

小叮嚀：

喜歡鹹食口味的，這款藕圓也可以改放鹽，風味也挺不錯。

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