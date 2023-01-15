料理功夫／客家鹹年糕 迎新年

客家鹹粄

農曆過年即將到來，對舅媽家的客家鹹年糕（客家鹹粄）記憶深刻，絞肉、香菇、乾蝦米混在糯米中，煎得酥香，算是孩提時會吃上幾口的客家傳統糕點。趁著年節將近，和孩子們一同製作，吃起來特別香甜好吃，還能讓孩子們了解年節意義，增加家庭感情。

材料：

水磨糯米粉600克（口感很接近傳統水磨米）、絞肉180克、香菇9朵、乾蝦米40克、油蔥酥15克、橄欖油適量、醬油2匙（此為決定鹹粄顏色深淺）、米酒適量（去除蝦米跟絞肉腥味）、鹽適量、白胡椒適量、水約750毫升（可以增減）、1000毫升的玻璃保鮮盒2個。

客家鹹粄材料

作法：

1.香菇泡發後切細末，乾蝦米用清水洗兩遍，切細末備用。

2.平底鍋倒入油燒熱，將香菇末、蝦米末炒香，續放絞肉翻炒。加適量米酒、鹽加入，接著倒醬油、白胡椒提香，最後加入油蔥酥後熄火放涼。

3.拿個深鍋倒入糯米粉，分次加水攪拌均勻，接著把材料2全部糯米粉漿。

4.把攪拌好的米漿倒入玻璃器皿中，此法可以蒸約兩個。

水磨糯米粉漿跟材料一起混和

5.電鍋外放一杯半的水蒸，開關跳起，用筷子插入看粉漿是否會沾黏，熟了即可放涼。

6.鹹粄太熱不好切，放涼後切塊，可直接享用或油煎後食用。

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