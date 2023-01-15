料理功夫／福兔迎祥吃好料 烤臘肉

烤臘肉

傳統上，臘肉是人們在臘月時才開始進行醃製，也就是指農曆12月。當然，這也不是沒有彈性，基本上只要氣溫和濕度低，就是製做臘肉的好季節。濕熱的季節因肉類容易腐壞，所以不適合醃製臘肉。如果在非黃金季節想吃臘肉，除了直接買市售的，另一個解饞的方法就是用烤箱來製作，除了不受氣候牽制，也比較衛生和不費時；此外自製的臘肉沒有放硝，只是單單利用鹽達到短期的防腐功效，因此讓人吃得安心。又因低溫 慢烤，內外的軟硬度適中又平衡。

材料：

五花肉6條(約3.8磅)、鹽3大匙、花椒粒1大匙、五香粉3/4茶匙、八角粉3/4茶匙、生抽4.5大匙、高粱酒3大匙、糖4.5大匙。

烤臘肉食材

作法：

1.五花肉洗淨後以廚用紙巾吸乾水分，放入適當的容器內。

2.撒入鹽、花椒粒、五香粉和八角粉，戴上手套將調味料搓揉均勻在五花肉上，覆蓋容器，置入冰箱醃漬 一天，期間取出搓揉翻面至少一次。

3.隔日調勻生抽、高粱酒和糖，淋入容器內，再次搓揉五花肉，將容器再次覆蓋，放回冰箱續醃漬2天，期間每日取出搓揉翻面至少一次。

4.2天後，將五花肉條排放在已鋪有錫箔紙的烤盤上，送入已預熱至200℉(93℃)之烤箱中層低溫慢烤2.5小時即成。

小叮嚀：

1.若不想用烤箱烤製，只需將醃好的五花肉於其中一端打洞、穿線，掛於通風處風乾至少2～3天，讓五花肉呈現微微乾硬及褐色即可。

2.一般料理市售的臘肉前需沖水去除多餘的鹹味和灰塵，然後蒸過使肉質軟化，此款自製臘肉則可免除以上的前置作業，要食用前只需切片，然後直接搭配副食材或蔬菜 入鍋煎、炒、煮即可。

3.若想冷凍保存，請以錫箔紙、保鮮膜或食物夾鍊袋妥善封存好再置入冷凍庫，並盡可能在3個月內食用完。

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