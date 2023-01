人物／龐克時尚教母的「人間反叛」倡議：不當局外人

一代傳奇設計師、「龐克教母」薇薇安‧魏斯伍德上月辭世,享壽81歲。(路透)

「我或許很叛逆,但我絕不當局外人。」(I may be a rebel, but I am not an outsider.)英國 「龐克時尚 教母」薇薇安‧魏斯伍德(Vivienne Westwood)去年12月29日於在倫敦家中安詳離世,享壽81歲。消息傳出後,大量粉絲湧入社群平台表達悼念。作風前衛大膽的魏斯伍德最為人印象深刻的是獨特的亮橙色頭髮,反映了叛逆的精神;她除了在時尚界擁有巨大影響力,更用反叛的性格與創意才華,一生倡議環境保育和人權。

出身工人階級 曾當教師

薇薇安‧魏斯伍德於1941年4月8日出生於英國德比郡(Derbyshire)廷特威斯爾村(Tintwistle),父親為香腸工廠工人、母親則是果菜小販。 17歲那年,魏斯伍德到倫敦的哈羅藝術學校(Harrow Art School,即西敏大學前身)修銀器工藝學程。

然而,魏斯伍德早年卻對藝術世界感到恐懼,認為出身工人階級的年輕女孩在藝術世界難以生存,因此休學後轉去擔任小學教師。

魏斯伍德在擔任教師期間搬到位於倫敦南部的合租房屋,自己設計、縫製衣服,獨自照顧與前夫生下的兒子。

直到1971年,魏斯伍德30歲時結識了龐克樂團「性感手槍」(Sex Pistols)經理人及視覺藝術家馬康‧麥拉林(Malcolm McLaren)。麥拉林看見魏斯伍德的藝術天分和潛力,並與她創立精品服飾店、販售及展示設計服飾作品。

英國時尚教母薇薇安魏斯伍德辭世,圖為其在倫敦的商店。(Getty Images)

這間精品服飾店位於倫敦國王路(King’s Road)430號,起初命名為「Let It Rock」,之後為了配合推出的系列作品,不斷更改店名,例如「活得太快,死得又太早(Too Young To Die, To Fast To Live)、1974年的「性」(Sex)、1977年的「叛亂份子」(Seditionaries)及後來的「世界末日」(World’s End)。

1981年,魏斯伍德與麥拉林的系列作品「海盜」(Pirate)於倫敦時裝周正式亮相,這場秀對魏斯伍德是關鍵時刻,即使後來她與麥拉林分道揚鑣,然而這場秀奠定了她在時尚界的基礎。

她古怪又獨特的形象自此秀開始脫穎而出.並真正跨足高級時裝界。她的名字逐漸與亞曼尼(Giorgio Armani)、卡爾‧拉格斐(Karl Lagerfeld)及伊夫‧聖羅蘭(Yves Saint Laurent)等並列大師級設計師。原先於倫敦國王路上的一間小小服飾店,到了1990年代後期,已化身為全球最大規模的時尚品牌之一。

英國「龐克時尚教母」薇薇安·魏斯伍德去年12月29日於在倫敦家中安詳離世,享壽81歲。圖為她在秀場上充滿活力的模樣。(路透)

龐克精神領銜 融合古典

魏斯伍德擅長把「龐克搖滾」叛逆及放肆、以及對當權反抗的精神融入作品中,除了風格誇張的髮型及妝容外,還加入綁帶、刀片、鎖鏈等龐克的指標性元素。此外,魏斯伍德也在設計中融合古典,如蘇格蘭格紋布,或16世紀的裁縫技巧等;以龐克精神重新詮釋古典,她也自稱是龐克文化的救世主。

「男性設計師都想讓女人看起來像女神一樣,但我卻想讓女人穿得像英雄一般。」魏斯伍德作品也融入打破性別框架的精神,如2015年秋冬系列「中性」(Unisex)時裝秀中女性模特兒身穿西服、男性模特兒穿裙裝及馬甲服飾,並於臉塗上大膽鮮豔的塗鴉。

作品結合了英式傳統精神、加入人字形及威爾士格紋,此外也結合再生牛仔布、有機絲綢,及黏膠纖維等環保材質,風格展現叛逆的戰士風格,也再一次開創了進步及包容性的時尚概念。

電影版「欲望城市」中,女主角凱莉(右二)身穿薇薇安‧魏斯伍德為電影親手打造的婚紗。 (取材自IMDb)

魏斯伍德的作品也出現於影視作品,如電影 版「欲望城市」(Sex and the City)中,女主角凱莉成為「VOGUE」雜誌系列婚紗專題的模特兒,穿上王薇薇(Vera Wang)、浪凡(Lanvin)、迪奧(Dior)及奧斯卡‧德拉倫塔(Oscar de la Renta)等品牌的婚紗禮服,但最終她自己選中的,就是魏斯伍德為電影量身打造的作品。凱利在電影中形容這件婚紗:「這件婚紗特別到就算是最不相信婚姻的女人,看到也會感動流淚。」

英國時尚教母薇薇安魏斯伍德辭世,除了讓人追思、也帶人反省設計之於時尚的重要性,而非只是Logo或品牌字母。(圖:Vivienne Westwood提供)

減少作品產量 提倡環保

魏斯伍德不只是一位時裝設計師,她也致力於全球暖化、各項政治及社會倡議,她曾經說過「我覺得我們的世界,因為資本主義而迷失了」,她深信地球並非任何人的財產,且生態保育及資源分配需要互相兼容。

為了以身作則,魏斯伍德督促自己必須在製作作品過程,達到充分回收分類、不浪費布料、使用再生能源及有機材料等。此外,她也嚴選材料供應商,唯有理念相近的廠商——拒絕使用皮草、皮革及塑膠製品——才能成為她的工作夥伴。

此外,魏斯伍德也是第一位為了「環保」而宣布減少作品產量的時裝設計師。在某次時裝秀上魏斯伍德被問,「您標榜龐克精神這麼久,會不會覺得累了?」她回答:「環保的本質就是『龐克』精神,因為龐克的宗旨就是要打敗政權。」

魏斯伍德認為,人們現在處於一個追求量大的時代,是因為不懂得珍惜資源。2014年接受英國「衛報」採訪時,她表明倡議「氣候變遷」和全球議題已越過時尚的重要性,也是她最大的任務。因此她也更大規模地於作品中放入全球暖化、人權、言論自由、性別平權概念和訊息,也透過大型倡議呼籲民眾正視北極冰原危機、及鼓勵人們幫助非洲女性及弱勢族族群。

魏斯伍德更與兒子及孫女近年創立非營利組織「The Vivienne Foundation」,除了旨在延續她的精神及設計,更將投入資源關注全球氣候變遷、戰爭及人權議題。魏斯伍德在時尚圈及社會做出許多歷史性貢獻,讓她於1992年獲得大英帝國官佐勳章(OBE)、並於2006年被晉封為女爵士(Dame)頭銜。

魏斯伍德一生抱著一顆反骨之心,也曾留下許多名言語錄。除了談時尚、談性感、談魅力,她分享自己在生活消費的選擇,也凸顯了「重質不重量」的生活態度,以及對全球議題的重視:

「你們買太多衣服了!極簡的概念是買得少、選得好,這才重要。」

「我或許很叛逆,但我絕不當局外人。」

「世界應該要能永續存在、讓人有意義的活著,而非等死。」

一位勞工階級家庭出身、曾對自己身分和才華自我懷疑的小女孩,卻在跨越30歲的人生轉捩點後,帶著骨子裡的反叛性格,在往後50年中為世界帶來創新及影響力。魏斯伍德傳奇般的一生,也可以她的一句話來作最後的呼應:「我們可以不投資時尚,但是我們要投資對這個世界好的一切事物。」