大仁說財經／脫歐2年 英經濟根基遭嚴重侵蝕

英國正式脫歐兩年，經濟一落千丈。（歐新社）

自前英國 首相強生(Boris Johnson)簽署脫歐 貿易協議，並得意洋洋地宣布英國在完成退出歐盟 後將「繁榮、充滿活力和自足」以來，已經過去了兩年。事實上，英國脫歐阻礙了英國經濟，英國仍然是一個經濟規模小於疫情之前的G7成員。

Q3企業投資 較疫前低8%

與英國最大貿易夥伴歐盟未來貿易關係的多年不確定性，損害了企業投資，雖然英國與歐盟的貿易協議已簽署近兩年，但第三季企業投資仍較疫情前水平低8%。

英鎊遭受重創，使進口變得更加昂貴並引發通貨膨脹，同時未能提振出口，而在此同時全球世界其他地區在疫情後貿易繁榮。

英國脫歐為英國企業和以英國為歐洲基地的外國公司設置了貿易壁壘。對進出口造成壓力，削弱投資並導致勞力短缺。所有這些都加劇了英國的通貨膨脹問題，傷害了勞工和企業。Sussex大學包容性貿易政策中心聯席主任溫特斯(L. Alan Winters)表示：「英國比同儕國家差的最合理原因，就是脫歐。」

籠罩在英國經濟上空的悲觀情緒體現在罷工的勞工身上，隨著幾十年來最嚴重的通貨膨脹侵蝕他們的工資，愈來愈多人罷工。同時，政府正在削減開支和提高稅收以填補預算缺口。

77%商家 認脫歐沒幫助

雖然英國在2016年6月就投票決定脫離歐盟，但直到2020年12月24日雙方才最終敲定退出單一市場和關稅同盟的自由貿易協議。

倫敦經濟學院研究人員估計，在脫歐第一年，英國出口到歐盟的產品種類減少了30%。他們表示，這可能是因為小型出口商退出了小型歐盟市場。

英國商會去年12月公布一項針對1168家企業進行的調查顯示，77%的企業表示英國脫歐並未協助它們增加銷售額或發展業務。超過半數表示難適應新的商品貿易規則。

Dorset郡製造商Siteright Construction Supplies告訴商會，從歐盟進口零件來修理損壞的機器已成為一項「昂貴且耗時」的惡夢。該公司指出：「英國脫歐是史上規模最大的官僚主義強加給企業的行為。」

經濟體衰弱 貿易密集度低

英國放棄不受限地進入世界最大貿易集團而損失的東西，很難輕易彌補過來。

自退出歐盟以來，英國達成的唯一實質性新貿易協議是與澳洲和紐西蘭達成的，這些協議並沒有簡單地延續其作為歐盟成員國所達成的協議。根據政府自行估計，這些對英國經濟的影響可以忽略不計，從長遠來看，GDP分別僅成長0.1%和0.03%。

相較之下，為政府制訂經濟預測的英國預算責任辦公室(OBR)預計，與留在歐盟相比，英國脫歐將使英國的產出在15年內減少4%。從長遠來看，進出口預計將下降15%左右。

初步數據已經證實了這一點。根據OBR資料，2021年第4季英國對歐盟的商品出口量較2019年水平低9%，自歐盟的進口量下降18%。對非歐盟國家的商品出口比2019年減少了18%。

OBR在去年3月的報告中表示，英國「似乎已成為一個貿易密集度較低的經濟體，自2019年以來貿易占GDP的比率下降了12%，是其他G7國家的2倍半」。

投資減少了11%，GDP比原有水平少了5.5%，每年經濟損失400億英鎊（約481.3億美元）的稅收。這個金額足以支付英國財政部長亨特(Jeremy Hunt)於去年11月宣布的四分之三的支出削減和增稅。

經濟估萎縮0.4% 僅次於俄

預計英國明年將成為發達國家中表現最差的經濟體之一。經濟合作發展組織(OECD)預計英國經濟將萎縮0.4%，僅次於受制裁的俄羅斯。德國GDP預計將減少0.3%。

國際貨幣基金(IMF)預測今年英國GDP僅成長0.3%，領先於預期收縮的德國、義大利和俄羅斯。

兩家機構都表示，高通膨和利率上升將對英國消費者和企業的支出造成壓力。根據領先的商業組織英國工業聯合會(Confederation of British Industry)的數據，私營部門活動的下降速度在去年12月加快，已連續五季下降。

CBI首席經濟學家薩托瑞爾斯(Martin Sartorius)在聲明中表示，這種下降趨勢在2023年「看來會加深」，「企業繼續面臨許多不利因素，成本上升、勞力短缺和需求疲軟，都將導致今年前景黯淡。」