移民專頁／H-1B無法延期 可轉F-1

幾家巨頭高抖技公司去年底掀起裁員潮，正在辦H-1B，卻遭解雇，居留身分出現問題。（歐新社）

陳梅律師主答

讀者問：

我的I-140已經approve了，之前換工作公司重新給辦了PERM，在等著file我的H-1B extension，但是遇到了layoff，所以公司的移民律師說不能 file extension了。

我的H-1B已經第六年了，會在2023年的5月過期，但PD已經current了。 Layoff以後，我收到了offer，但新公司的律師說沒辦法給我辦 H-1B的延期，說可以試一試O-1申請，但不保證能通過。我初步研究了一下O-1的要求，感覺是很難的，需要patent或者是某公司的所有者。除了O-1，其他渠道可不可以保持我的身分比如L-1簽證？如果不行的話，是不是沒有繼續面試的必要了？因為即使接到offer，我也沒辦法入職。

還有一種情況就是申請F1繼續上學，但這樣是不是就沒辦法保持PD了？希望給我一些建議。我的I-140已經approve已經超一年了，一直卡在換工作之後的公司辦PERM上，沒file我的I-485，有些絕望。

答：

非常理解你目前的難處。既然做H-1B延期已不可能，申請O-1或 L-1的條件欠缺，我們建議你暫時轉成學生F-1身份。主要是轉成學生身份要求不高，只要有學校接受你，並給你發 I-20，你付學費，應該可在明年5月你 H-1B簽證過期之前獲得 F-1學生簽證 ，從而能暫時讓你在美國保持合法身份，再從長計議。當然，我們更希望你能在明年5月份遞交 I-485，從而從根本上解決綠卡 問題。