移民專頁／移民申請表 應選最新版本

I-485要換表了，申請人應用新表填寫遞交。（Getty Images）

讀者問：

2月23日I-485要換表了，問一句filing date是怎麼算啊？是按照寄出去那天的郵戳寄到的時間、USCIS確認收到的時間、USCIS錄入系統的時間？後兩個不太好把握啊，或說有沒有可能用舊表處理的快（USCIS有沒有可能盡快處理完舊表？）

答：

移民局 常常更新表格，而且通知不足。

為了防止申請人用過期的申請表格，移民局會在其網站提前數月就開始用新表格了，那怕舊表格在這同一時間到期前也可以用。為了避免舊表格在到達移民局審核員手中的時候因表格過期而被退件，我們每次填寫表格都是上移民局網站用提前公布發表的更新過的表格。這樣就不會因郵局或其它人為、天災等原因造成的延誤而被退件。

新或舊表格的使用從來就不是移民局審核官處理申請的的標準，反而有些審案員非常刻板，看見申請人遞交的是過期的表格，也不看收件郵戳時間是在表格過期之前，但還是會刁難申請人，把申請表退回去要求申請人用新表格後再遞交。遇到這類事，也許申請人是有理，也可申訴，但最快最簡單的方法就是老老實實地用新表填一次後再重新遞交。

所以，與其自己在家私下裡糾結移民局是自己申請表上填寫的時間、郵戳的時間、還進入移民局系統的時間來決定是否退件，還不如提前就用新表，以保證不會因用舊表而被退件。