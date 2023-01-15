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移民專頁／移民審核 不受節假日影響

／陳梅律師主答
移民局審核申請的時間一般不受節假日影響。（Getty Images）
移民局審核申請的時間一般不受節假日影響。（Getty Images）

讀者問：

我老公去10月底交了I-485，我去年12月初交的I-485，是EB-1A類型。處理速度會因為聖誕和新年假期更慢嗎？也想問一下，EB-1A會更快嗎？

答：

你問的問題比較籠統。從字裡行間我們無法知道你和你老公是否都是因為你倆其中一人的特殊人才（EB-1）申請被批准後，繼而兩人先後都遞交了I-485綠卡申請，還是各人都申請了自己的EB-1，但因為批准日期有先後，因此遞交I-485也有先後。

但可以肯定的是，移民局審核申請的時間一般不受節假日影響，因為美國企事業節假日只能按國家規定放假。比如，因今年聖誕節正好是星期天，按規定公司要補一天假期給員工，所以第二天星期一應該放假一天。

你第二個問題是以EB-1類為基礎的綠卡申請是否會比其它類型的會快些，比如親屬類的綠卡。以我們的經驗來說，答案是未必因為綠卡申請，不問類別，最後都歸總到the National Benefit Center統一按申請遞交的時間排隊處理。

如果審核員在審核期間發現申請的資料不全或有問題，他們就會把這類需要補件的申請從流水線上撤下來，其餘的沒問題的申請會繼續流向下一個審理流程。除了那些被從流水線上撤下來的案子會比沒問題的案子要慢數月以外，其餘的綠卡申請案應是一視同仁，不會區別對待。

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