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封面故事／18歲男星 吸芬太尼致死

戴啟鉻王若然
好萊塢童星出身的演員桑德斯死於過量服用芬太尼。（取自IMDb）
好萊塢童星出身的演員桑德斯死於過量服用芬太尼。（取自IMDb）

好萊塢18歲男演員桑德斯（Tyler Sanders）在六個月前被發現死於家中。洛杉磯縣法醫處最新發布死因，指出他是因為使用芬太尼過量導致意外死亡。

警方6月16日在桑德斯的洛杉磯家中發現遺體。娛樂媒體TMZ引用不願透露人士說法，稱桑德斯有吸毒歷史，而且警方在他房間發現一些可疑白色粉末及一根塑膠吸管。

在一家娛樂網站獲得桑德斯完整驗屍報告中，他在過世前一天夜裡，還向一位友人發短訊，自稱正在使用芬太尼。報告也稱，當這位友人回發短訊並試圖打電話時，桑德斯一直沒有回應。

屍檢報告還提及桑德斯的吸毒史，雖然他沒有疾病，但吸食毒品包括海洛因、可卡因、LSD、迷幻蘑菇及Xanax等。

桑德斯是好萊塢童星出身，曾參演不少佳作影片，包括「呼叫911：孤星」、「菜鳥老警」、「驚嚇陰屍路」等。他十歲就進入影藝圈，除了演技出色，即興表演和脫口秀也令人稱道，曾獲得艾美獎提名，並於近年轉型為性格演員，開始健身，生前還時常將自己的表演在社交媒體分享，被很多業界人士視為未來大明星，前途無量。網友表示，看到他如此年輕就這樣逝去，令人感到不捨。

據媒體報導，桑德斯最後一次在IG發文停留在6月12日，他穿得非常正式，著一套藍色西裝，沒有任何不祥之兆。

繼海洛因等藥物後，冰毒（meth）和芬太尼（fentanyl）席捲全美，從東海岸至西海岸都有大量使用這兩種藥物過量致死的案例。這兩種藥物為何會掀起新一輪全美藥物過量危害，又如何對青少年和年輕人造成威脅？少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）9日舉辦線上論壇，邀請專家進行了深入探討。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，在新冠病毒大流行期間濫用藥物致死案例增長；在2021年，全美有超過10萬人死於藥物過量，創下歷史紀錄，其中約7萬1000人的死因與使用合成藥物有關。洛杉磯縣也成為重災區，根據洛縣公共衛生局最新報告，該縣因芬太尼過量服用而導致的意外死亡人數五年內猛增1280%，從2016年的109人增加到2021年的1504人。

在此次論壇上，急診科醫師約翰（化名）與前洛杉磯時報記者、藥物濫用類新聞報導專家昆納斯（Sam Quinones）介紹了美國近幾年的藥物濫用問題。約翰介紹說，在2019至2020年間，海洛因鴉片類藥物盛行，當時只有少量芬太尼使用者。不過近兩年，芬太尼使用者數量猛增，其中一些人因為拿不到海洛因，只能吸食芬太尼，而有些人則是更喜歡芬太尼。

對於芬太尼掀起新一輪藥物過量的危害浪潮，約翰說，主要有兩點原因。一是與其他藥物如海洛因相比，同等劑量的芬太尼藥勁更大，兩者的使用單位不一樣，人們更容易吸食過量。其次，芬太尼使用起來藥效更快，但持續時間也更短，更容易讓人上癮。例如醫院在搶救昏迷的病人時，會使用芬太尼，見效快，不會讓病人的血壓降低。

昆納斯是毒品新聞報導的專家，2021年著有「芬太尼和冰毒時代的美國和希望的真相」（The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth），他說，近年來美國這兩樣毒品氾濫，幾乎都來自墨西哥。昆納斯說，對於芬太尼上癮者，不會在乎到底這種藥的劑量是否科學，只要是芬太尼就會接受，很容易導致用藥過量。他認為毒品上癮也是當今遊民問題的主要原因之一。他說，一旦淪為遊民，就很容易在大街上接觸到芬太尼，而且就很難戒掉，造成惡性循環。

約翰說，冰毒成癮者的治療面對的一個挑戰是吸食者會有嚴重的幻覺症（Psychosis），大吼大叫，情緒崩潰，並且不承認是吸食冰毒所致。而相比下，鴉片成癮者也會產生幻覺，但他們可以意識到是吸食鴉片所致。因此，治療冰毒患者難度更大。

對於解決冰毒和芬太尼氾濫的方法，兩人一致認為政府應該建立專門的戒除機構，對成癮者進行嚴肅治療直至他們完全康復。不僅要在生理上治療，還要對成癮者進行心理輔導和毒品危害教育，從根本上解決問題。

兩個遊民在洛杉磯遊民巷給自己注射毒品。（美聯社）
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桑德斯 毒品 洛杉磯

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