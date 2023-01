封面故事／18歲男星 吸芬太尼致死

好萊塢童星出身的演員桑德斯死於過量服用芬太尼。(取自IMDb)

好萊塢18歲男演員桑德斯 (Tyler Sanders)在六個月前被發現死於家中。洛杉磯 縣法醫處最新發布死因,指出他是因為使用芬太尼過量導致意外死亡。

警方6月16日在桑德斯的洛杉磯家中發現遺體。娛樂媒體TMZ引用不願透露人士說法,稱桑德斯有吸毒歷史,而且警方在他房間發現一些可疑白色粉末及一根塑膠吸管。

在一家娛樂網站獲得桑德斯完整驗屍報告中,他在過世前一天夜裡,還向一位友人發短訊,自稱正在使用芬太尼。報告也稱,當這位友人回發短訊並試圖打電話時,桑德斯一直沒有回應。

屍檢報告還提及桑德斯的吸毒史,雖然他沒有疾病,但吸食毒品 包括海洛因、可卡因、LSD、迷幻蘑菇及Xanax等。

桑德斯是好萊塢童星出身,曾參演不少佳作影片,包括「呼叫911:孤星」、「菜鳥老警」、「驚嚇陰屍路」等。他十歲就進入影藝圈,除了演技出色,即興表演和脫口秀也令人稱道,曾獲得艾美獎提名,並於近年轉型為性格演員,開始健身,生前還時常將自己的表演在社交媒體分享,被很多業界人士視為未來大明星,前途無量。網友表示,看到他如此年輕就這樣逝去,令人感到不捨。

據媒體報導,桑德斯最後一次在IG發文停留在6月12日,他穿得非常正式,著一套藍色西裝,沒有任何不祥之兆。

繼海洛因等藥物後,冰毒(meth)和芬太尼(fentanyl)席捲全美,從東海岸至西海岸都有大量使用這兩種藥物過量致死的案例。這兩種藥物為何會掀起新一輪全美藥物過量危害,又如何對青少年和年輕人造成威脅?少數族裔媒體聯盟(Ethnic Media Services)9日舉辦線上論壇,邀請專家進行了深入探討。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的數據,在新冠病毒大流行期間濫用藥物致死案例增長;在2021年,全美有超過10萬人死於藥物過量,創下歷史紀錄,其中約7萬1000人的死因與使用合成藥物有關。洛杉磯縣也成為重災區,根據洛縣公共衛生局最新報告,該縣因芬太尼過量服用而導致的意外死亡人數五年內猛增1280%,從2016年的109人增加到2021年的1504人。

在此次論壇上,急診科醫師約翰(化名)與前洛杉磯時報記者、藥物濫用類新聞報導專家昆納斯(Sam Quinones)介紹了美國近幾年的藥物濫用問題。約翰介紹說,在2019至2020年間,海洛因鴉片類藥物盛行,當時只有少量芬太尼使用者。不過近兩年,芬太尼使用者數量猛增,其中一些人因為拿不到海洛因,只能吸食芬太尼,而有些人則是更喜歡芬太尼。

對於芬太尼掀起新一輪藥物過量的危害浪潮,約翰說,主要有兩點原因。一是與其他藥物如海洛因相比,同等劑量的芬太尼藥勁更大,兩者的使用單位不一樣,人們更容易吸食過量。其次,芬太尼使用起來藥效更快,但持續時間也更短,更容易讓人上癮。例如醫院在搶救昏迷的病人時,會使用芬太尼,見效快,不會讓病人的血壓降低。

昆納斯是毒品新聞報導的專家,2021年著有「芬太尼和冰毒時代的美國和希望的真相」(The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth),他說,近年來美國這兩樣毒品氾濫,幾乎都來自墨西哥。昆納斯說,對於芬太尼上癮者,不會在乎到底這種藥的劑量是否科學,只要是芬太尼就會接受,很容易導致用藥過量。他認為毒品上癮也是當今遊民問題的主要原因之一。他說,一旦淪為遊民,就很容易在大街上接觸到芬太尼,而且就很難戒掉,造成惡性循環。

約翰說,冰毒成癮者的治療面對的一個挑戰是吸食者會有嚴重的幻覺症(Psychosis),大吼大叫,情緒崩潰,並且不承認是吸食冰毒所致。而相比下,鴉片成癮者也會產生幻覺,但他們可以意識到是吸食鴉片所致。因此,治療冰毒患者難度更大。