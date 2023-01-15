封面故事／製作成本低廉 芬太尼偽裝合法藥物導致誤食

洛杉磯緝毒部門提供的照片顯示，在加州英格伍德查獲含有芬太尼的百萬顆假藥。 （美聯社）

芬太尼(Fentanyl)氾濫，已經成為全國性危機，造成太多人不幸喪命，社會成本難以估量；華爾街日報(The Wall Street Journal)在報導中解析，為何芬太尼會如此致命，又為何會如此氾濫，造成多少危害，以及當可能誤吸食芬太尼後，有何症狀，應急處置又應為何。

合法鴉片藥物 用於止痛

芬太尼是合法的鴉片類藥物，主要用於止痛，但是受到高度管制，因為其效力極其強大；衛生部疾病防治中心(CDC)指出，其效力是海洛因的50倍、嗎啡的100倍。

若有一人欲藉吸食芬太尼，達到類似吸食古柯鹼、海洛因那樣同屬鴉片類藥物的毒品 的效果，或是患有癌症已到十分嚴重程度，需要芬太尼以達止痛效果時，那僅僅兩個糖包的份量，就足夠用上一年。

事實上，芬太尼如此氾濫，並造成巨大危害的主因，就是因為其製作成本低廉，藥頭可能會摻入其他毒品甚至包裝成合法藥物，導致誤食過量芬太尼喪命民眾愈來愈多。

洛杉磯街頭的吸毒者跪在人行道上吸芬太尼，行人從他身邊走過。 （美聯社）

使用後呼吸、心跳減慢

吸食芬太尼的效果，包括感到心情亢奮、身心放鬆、疼痛消解、疲倦睡意、鎮靜安寧等；但同時間，也讓身體的運作機能下降，包括呼吸及心跳減慢等，如果呼吸減慢到一定程度，就會導致人體生命機能不復運作或腦缺氧而死。

吸食芬太尼過量的症狀，包括呼吸頻率急速下降、心跳減慢，失去意識，也可能是尚有意識但是無法說話或是口齒不清，且只對巨大響聲、搖晃身體時才有反應，還有皮膚慘白或發紫等。

吸食過量芬太尼並非不可救藥，馬友診所(Mayo Clinic)表示，透過針筒注射或鼻用噴液，納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)能夠兩到三分鐘內反轉鴉片類藥物對人體的影響。

非法藥物受害者協會主席海梅·普爾塔 (Jaime Puerta) 在加州檢察官辦公室舉行的新聞發布會上，舉著已故芬太尼受害者丹尼爾·普爾塔-約翰遜(Daniel Puerta-Johnson)的照片，年僅16歲。（美聯社）

絕大多數的醫療機構，還有急救人員，從事與毒癮者有關的職業，通常都會備有Narcan，而且根據世界衛生組織(WHO)的說法，此解麻用藥幾乎不會對未吸食鴉片類藥物者產生影響。

衛生部藥物濫用和精神衛生服務管理局(SAMHSA)表示，如果手邊剛好沒有Narcan，對吸食芬太尼過量者施行心肺復甦術(CPR)，也有可能將他從鬼門關前拉回來。

SAMHSA表示，最重要的是，直到專業醫事人員到場之前，絕對不能離開可能已經吸食芬太尼過量者，就算已服用Narcan亦然，以防手邊的Narcan劑量不足以抵禦吸食的劑量，也讓急救及醫事人員到場時能即時掌握病患情況。

此外，目前也有檢測 試紙，可以用來檢測毒品或合法藥品是否摻有芬太尼。

芬太尼經常以假藥的形式流入美國，外觀看起來像是其他的處方藥物，想讓使用處方藥物的民眾接觸到毒品也不知情。(美聯社)

摻有芬太尼的毒品或假藥愈來愈多，司法部緝毒署(DEA)表示，2017年時，查緝到的毒品中，摻有芬太尼的比率為10%，但是到2021年時，此數字暴增至44%。

這導致去年美國有超過10萬人死於藥物或毒品服用過量，創下歷史新高；在那個時候，紐約長島 、加州新港灘(Newport Beach)，都曾發生過多人因吸食摻有芬太尼的古柯鹼，而在幾個小時內接連死亡的事件。