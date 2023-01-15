吃貨／10家牛排館 今年將擴大版圖

不少連鎖牛排館在2023年計畫擴大版圖並推出各項活動。（取自臉書@STK牛排館）

1837年於紐約市開張的戴爾莫尼科(Delmonico's)牛排被視為美國首間牛排館，但這間店2020年歇業迄今無重開跡象。一間古老牛排店倒了並不代表牛排餐館業整體走下坡，反而前景可期，以下十間連鎖牛排館2023 年計畫擴大版圖並推出各項活動。

德州鮮切牛排。（取自臉書@Texas Roadhouse）

德州鮮切牛排2022年的業績年增兩位數，並在許多地方拓點，展店趨勢2023年將持續，可能再開600間店，讓總店數來到900多間。

2.黑安格斯牛排館(Black Angus Steakhouse)

黑安格斯牛排館。（取自Shutterstock）

黑安格斯牛排館高層換新血並拓展網購宅配業務，2023年業績可能增加數百萬元。

全桌邊服務餐廳(FSR)雜誌指出，黑安格斯牛排館2022年只有約30間店，但2023年新店數將迅速增加。

3.火狗牛排館(Steakhouse Andiron)

火狗牛排館。（取自Steakhouse Andiron網站）

休士頓 的火狗牛排館聘請名人主廚馬多納度(Louis Maldonado)和席爾瓦(Mario Da Silva)領導廚房團隊，可望共造成就，成為全美著名餐廳。

4.STK牛排館(STK Steakhouse)

STK牛排館。（取自臉書@STK Steakhouse）

商業資訊(Business Wire)媒體指出，STK牛排館利潤漸增，2022年第三季收益比2021年同期增加3.5%，但若比較新冠肺炎疫情前的2019年同期，會發現驚人的45.6%收益漲幅。

5.龐德羅莎牛排餐廳(Ponderosa and Bonanza Steakhouse)

龐德羅莎牛排餐廳。（取自臉書@Ponderosa and Bonanza Steakhouse）

龐德羅莎牛排餐廳在全美有數十間餐廳，其經銷模式與拓展計畫將讓這間自助餐式牛排館在2023年拓展更多新店。

6.都會炙烤(Metropolitan Grill)

都會炙烤。（取自臉書@Metropolitan Grill）

都會炙烤以優質乾式熟成牛排和精選葡萄酒聞名，該餐廳最近聘請專家拉臘(Chris Lara)擔任酒部主任，他可望運用數十年經驗拉抬餐廳業績。

7.長角牛排館(Longhorn Steakhouse)

長角牛排館。（取自Shutterstock）

長角牛排館已有575間店，2023年可望再拓點。

8.茹絲葵牛排館(Ruth's Chris Steakhouse)

茹絲葵牛排館。（取自Ruth's Chris Steakhouse網站）

茹絲葵牛排館2022年的銷售額增加且開了新店，2023年可能再開150間店。

9.48牛排(Steak 48)

48牛排。（取自臉書@Steak 48）

48牛排目前在休士頓、費城、芝加哥和夏洛特市設有分店，這間高級餐廳有服裝規定，最便宜的牛排50元起跳，該餐廳的新經理和行政主廚對2023年充滿信心。

10.老宅基地牛排館(Old Homestead)

老宅基地牛排館。（取自臉書@Old Homestead）

老宅基地牛排館自1868年開業迄今，行銷手法推陳出新，近期甚至推出瘋狂的「通膨特餐」，38盎司的巨大丁骨牛排只要99元。