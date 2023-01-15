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每日一書／謊言美國：兩極化如何撕裂美國？

每日一書
「謊言美國：急遽惡化的經濟、種族主義與歧視，與錯誤的政策，如何撕裂美國？甚至，讓「美國夢」淪為謊言？」(紐約世界書局提供)
「謊言美國：急遽惡化的經濟、種族主義與歧視，與錯誤的政策，如何撕裂美國？甚至，讓「美國夢」淪為謊言？」(紐約世界書局提供)

外國人總是懷著既羨慕、又忌妒的心態看美國，包括來自外國的年輕人在美國完成高等教育，投入高科技行業，六位數年薪稀鬆平常，這是美國夢的實現。但離開了大都會區，從阿帕拉契到中西部「鐵鏽帶」，再南下德州鄉村，就可強烈感受到貧富差距、不公不義的鴻溝。

「謊言美國：急遽惡化的經濟、種族主義與歧視，與錯誤的政策，如何撕裂美國？甚至，讓「美國夢」淪為謊言？」（TALES OF TWO AMERICAS Stories of Inequality in a Divided Nation），原書名「兩個美國」(Two Americas)是指美國存在久遠的社會階層化(social stratification)現象，經2004年民主黨籍總統候選人約翰‧愛德華(John Edwards)的演說發揚光大，然後被延伸擴大；如「貧富」的美國、「黑白」的美國、「紅(民主黨)藍(共和黨)」美國、「自由保守」的美國等各種二分法成為常態。

貧富差異、分配不均是全球性的問題，但美國的情況更為特殊及複雜。

36個作家、36個故事，告訴你美國如何撕裂自己的國家，再把全世界都拖下水。族群融合、互助互利、民主自由、人權保障曾經的「美國夢」，為什麼如今淪為謊言？

謊言1：當「人人有機會」，變成無可挽回的貧富差距：美國最富有的10%的人，所賺取的收入相當於底層90%的人的九倍。科技公司創造了百萬富翁與億萬富翁，83%的加州房屋和100%的舊金山房屋卻貴到讓普通老師的薪水負擔不起。

謊言2：當「種族大熔爐」，變成毫不掩飾的歧視：住在大都市的白種人認為，在鄰近地區步行、開車、閒蕩與居住的有色人種，都像是「犯罪嫌疑人」，引發了無數警察執法過當的悲劇。菁英的學校接受了種族、經濟上的多元背景學生，但這些學生卻被告知，在根本上，他們並不屬於那個圈圈。

謊言3：「美國夢」代表是你可以實現自己的夢想──如果你還有夢想：大多數的中產階級都很脆弱。在美國，社會安全網幾乎不存在，要掉到更糟糕的境地是太容易的事；而只要掉下去，就幾乎等於無法回到原先的階級。

36位作者刻畫美國社會現存嚴重的不公平現象。編者約翰‧佛里曼(John Freeman)是新銳作家及書評，從全國的高度探討社會不均、不公、不正的問題。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263)

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