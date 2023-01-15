娛樂／中國百億票房演員 硬漢與諧星

「戰狼」劇照。（取材自豆瓣電影）

20年來，中國電影 的年度票房從不足10億到突破600億大關，成為全球第二大電影市場。據統計，在中國上映票房前50的電影中，國產片有32部，其中戰爭動作戲、科幻奇幻片、喜劇是主要類型。而在主演票房排行榜中，動作片和喜劇演員高居榜首，以下演員幾乎各個都能催生百億票房。

動作片硬漢

●吳京

代表作：「戰狼」系列（累計票房62.38億）「長津湖」（票房57.75億）「長津湖之水門橋」（票房40.67億）

在主演電影排行榜中，48歲的吳京（上圖，取材自豆瓣電影）以主演電影票房286.1億位列第一，他也成為當之無愧的影史票房第一人。據豆瓣顯示，吳京待上映的電影多達數十部，有消息稱檔期甚至排到2030年。

當銀幕硬漢之前，吳京也當過俊俏小生，他1995年出演電影 「功夫小子闖情關」 正式進入演藝圈，憑藉「太極宗師」「殺破狼」等影視作品被觀眾熟知。在成名前，他賣力拍攝3天的「木乃伊3」上映只剩7秒的鏡頭。

吳京在一次受訪時說，演員要體驗生活。「你演一個兵，不如你就是一個兵。」他拍「戰狼2」時，半個月每天在水下待10個小時，有一次背著4公斤的鉛，一口氣要在水裡打1分多鐘，差點淹死。據說，「戰狼2」片場有百次爆炸場面，前後炸了近一百輛車，坦克、飛機、汽車，受傷幾乎是家常便飯，能活著走出「戰狼2」成了吳京的最大訴求。

「葉問」劇照。（取材自豆瓣電影）

●甄子丹

代表作：「葉問」系列（累計票房22.65億）「怒火·重案」（票房13.29億）

用實力說話的甄子丹（上圖，取材自豆瓣電影），是中國動作片的「手藝人」，今年59歲的他，依然不知疲倦的打磨自己的技藝。雖然截至目前，甄子丹的主演票房96.48億，離百億還差一點，但作為港產動作片的代表人物，他的地位早已超越百億。

甄子丹1984年入行，那時香港拍動作片像玩命，成家班、洪家班、袁家班幾大武術班底競爭激烈，「你這戲從二樓跳下去，我這戲從三樓跳下去。」甄子丹最大的特點是在動作片中加入自由搏擊和綜合格鬥元素，減少套招，強化實用性。UFC（終極格鬥冠軍賽）巨星Georges St-Pierre曾說甄子丹的「導火線」是他看過最真實的電影，據稱該片還是美國動作演員工會必修課程。

甄子丹的高光時刻是拍攝了傳統功夫片「葉問」，這個系列也成為這十幾年來最具有知名度功夫IP。

「集結號」劇照。（取材自豆瓣電影）

●張涵予

代表作：「湄公河行動」（票房11.86億）「中國機長」（票房29.13億）

2007年由馮小剛執導的「集結號」，讓出身配音員的張涵予（上圖，取材自豆瓣電影）一戰成名、躋身一線，截至目前，張涵予參演電影的票房177.59億。

「集結號」殺青後很久，張涵予還每天噩夢連連，「晚上經常夢見自己去找戰友，總有人攔著我，然後就哭醒了。」不僅入戲太深，「硬漢」標籤從此貼牢了，檢視他參演的片單，戰鬥指數爆表。

電影出道前，中國版「米老鼠和唐老鴨」前十集的唐老鴨都是張涵予配音的，他的聲音充滿磁性非常獨特，為他的人物增色不少。張涵予過去演過社會大哥、精神病患等等小人物，不過自從「集結號」以後，肌肉英雄從此定格了。他偶爾也想演戀愛戲，但大家都說「想不出他和誰有cp感，感覺一言不合就會掏槍」，只能作罷。曾有某美妝品牌請他站台，網友吐槽說他如同警察臨檢。

喜劇片大師

「讓子彈飛」劇照。（取材自豆瓣電影）

●葛優

代表作：「非誠勿擾」系列（票房7.31億）「讓子彈飛」（票房6.36億）「私人定制」（票房7.13億）

先不說葛優中國國內獎項拿到手軟，1994年他憑「活著」獲得第47屆坎城影展最佳男演員獎，這也是華人首次獲此殊榮，2014年被授予法國文學與藝術騎士勳章。截至目前，葛優主演票房98.09億，參演的電影票房達111.54億。

葛優的長青祕訣，「大腕兒」是別人叫的，自己只是演員而已。低調的星二代，生活簡單無緋聞，是狗仔都沒心情跟拍的明星，他一心都擺在演戲上。

葛優出道算晚，28歲才入行，31歲遇見導演 米家山與作家王朔，有了第一部代表作「頑主」（1988年），戲裡「冷面熱心」、幽默成性的小人物，戲外從此閃耀了起來。馮小剛的電影，被稱「鐵打的葛優，流水的女主角」。葛優和馮小剛這對黃金搭檔在一起合作了多部喜劇作品，幾乎每一年都霸占春節檔。

「瘋狂的外星人」劇照。（取材自豆瓣電影）

●黃渤

代表作：「人在囧途之泰囧」（票房12.7億）「心花路放」（票房11.69億）「瘋狂的外星人」（票房22.13億）

2006年，劉德華投資、寧浩導演的「瘋狂的石頭」成為中國國產黑色幽默喜劇電影的開篇，片中，從井裡鑽出，分不清鼻子眼睛的山東演員黃渤讓觀眾笑癱了，從此爆紅。據貓眼專業數據統計，黃渤全部電影票房224.8億，「百億影帝」名副其實。

黃渤草根的銀幕形像，來源於多年來他對人物獨到的細緻捕捉，人生閱歷的加持。拍「鬥牛」時，他二話不說泡在下水道裡，一邊塞麵包一邊拚命跑，兩個月下來還跑壞了37雙布鞋。可以說，前有葛優，後有黃渤，都是可大悲，可大喜，笑中亦可以帶淚，有能夠超越各年齡層次的觀眾緣。

在明星和職業演員之間，黃渤更偏向於後者，敬業無花邊沒緋聞，不耍大牌朋友多，能在喜劇和正劇之間靈活轉換。他的導演處女作「一齣好戲」叫好叫座，上映三天票房超過5億，最終成績13.53億元。

「人在囧途之泰囧」劇照。（取材自豆瓣電影）

●王寶強

代表作：「人在囧途之泰囧」（票房12.7億）「唐人街探案」系列（累計87.43億）

看起來人畜無害的傻憨憨，一張嘴聲音就提高了八度，王寶強憑著8歲練就的童子功，老實人命運多舛的戲劇走位，迅速地摸到了專屬戲路，截至目前，王寶強全部電影票房196.62億。在他身上，應了那句老話，好演員除了特別努力，還是得老天爺賞飯吃。

2012年末上映的「泰囧」，是徐崢首次自編自導自演，並與王寶強、黃渤共同主演。投資不足3000萬，上映21天累計票房破10億元、觀影人數破3100萬，創下當時國產片累計票房、觀影人數最高紀錄。徐崢沒料到，自己按好萊塢公式出牌的一部電影居然火成這樣。

「泰囧」之後，王寶強又拍了「唐人街探案」，該系列是導演陳思誠為他量身打造、精準定位喜劇受眾對王寶強期待的作品。被問到為何放棄「泰囧」系列拍起「唐探」，他耐人尋味回答：「陳思誠更懂我。」

「人在囧途之泰囧」劇照。（取材自豆瓣電影）

●徐崢

代表作：「人在囧途之泰囧」（票房12.7億）「我不是藥神」（票房31億）

2012年，「人在囧途之泰囧」讓徐崢再鳴驚人，但他可能是唯一一個電影賣座心裡卻有點不痛快的導演，因為「泰囧」被評為「中國影史上最成功的爆米花電影」，這個評價顯然與他的本意相違。

和渴求做一個有藝術品味的導演相比，喜劇演員徐崢就沒有那麼糾結，他扮演的角色總能給觀眾帶來驚喜，「心花路放」裡的郝義，「我不是藥神」裡的程勇，「愛情神話」裡的老白，徐崢的表演總會層層遞進，把觀眾逼到牆角，撥開你的偽裝，扎到你心裡最脆弱的地方，然後他再會傲嬌地說一聲，「我不是故意的」，哼一聲轉身跑開了。

他憑「我不是藥神」一口氣拿下了七座最佳男主角獎杯，截至目前，他導演電影票房103.63億，主演票房131.6億，全部票房235.51億。當被問起日後希望別人如何評價自己時，他現在依然願意說：「一個好演員。」

「美人魚」劇照。（取材自豆瓣電影）

●鄧超

代表作：「美人魚」（33.91億）「乘風破浪」（10.46億）「影」（6.28億）

明明可以好好演正劇的演員，不知為何就走上癲狂躁動的喜劇之路的就是鄧超。

「戲瘋子」，熟悉鄧超的人這麼評價他，鄧超一直認為演戲，就要讓自己徹底進入角色的世界，替他走一程。他能文能武，既有「影」「狄仁傑之通天帝國」「四大名捕」這樣的古裝動作片，又有「烈日灼心」「銀河補習班」這樣充滿張力的感情戲。

雖然他自導自演的兩部喜劇，被人稱為爛片，但的確也不能抹殺他是一位好演員的事實。截至目前，鄧超主演電影票房135.73億，全部電影票房188.46億。

鄧超在電影中塑造了很多可圈可點的角色，其實細細看來，他在每部電影裡都奉獻了他100%的全情投入，在電影「烈日灼心」裡，鄧超隨著靜脈注射身體開始痙攣。這段長達3分50秒的長鏡頭結束後，導演抱著他痛哭：「超，我真的以為你死了。」

「你好，李煥英」劇照。（取材自豆瓣電影）

●賈玲

代表作：「你好，李煥英」（票房54.13億）「穿過寒冬擁抱你」（票房9.36億）

在一眾喜劇之光中，賈玲是那盞最溫暖的光束。去年春節檔，賈玲憑藉導演處女作「你好，李煥英」拿下了54.13億票房，並一舉成為全球票房最高女導演，她目前參演的全部電影票房達106.46億。

賈玲成立公司後，第一個創作出的作品就是小品「你好，李煥英」。該片是她根據自身經歷，為了懷念她意外離世的母親而創作出來的。任誰也想不到，竟是這樣一部無大片質感的親情電影拔得頭籌，很多觀眾說，賈玲贏在真誠。

一次賈玲被問到如何能一直製造笑點，她說：「發自真誠跟你講一件事情，你才會覺得好笑，最真實的東西才是最好笑的，後來慢慢越演越敦實，越演越憨厚。」翻看賈玲的歷年作品，幾乎清一水的都是扮醜和自嘲，她從不介意和美女站在一起，也時常用自己襯託對方的美麗。

（取材自澎湃新聞）