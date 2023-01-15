娛樂／享特權 卻埋怨被貼標籤 「星二代」吵成年度代表詞

「Vulture」雜誌將幾個娛樂圈星二代與嬰兒照片合成。（取材自臉書）

紐約雜誌「Vulture」上月底將2022年定義為「星二代之年」（year of the nepo baby），並透過製圖合成技術將當前火紅的好萊塢 星二代描繪成「躺在嬰兒床裡、穿著連身包屁衣的巨嬰」；「星二代」一詞去年廣為流傳，部分星二代因為矯情造作而被推上輿論高峰，掀起兩派唇槍舌戰。

星二代就是追隨藝人父母進入創意產業的名人後代，儘管這個行業競爭激烈，但星二代頂著父母的光環，享受既有的名聲與人脈資源，往往都能有所成就。星二代去年成為流行文化術語，描述誰家的誰如何闖盪好萊塢。

Vulture詳盡描述星二代的家世背景，不難發現好萊塢紅人多多少少都有親戚關係，在幕前與幕後都有舉足輕重地位的人更不在少數。此外，Vulture還將星二代「分門別類」，共歸納出四個分類：

1.嶄露頭角的Z世代表演者

嶄露頭角（on the come-up）的Z世代（Generation Z）表演者包括詞曲創作歌手格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams）就是導演 兼製作人J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）的女兒，以及演出「驚聲尖叫」（Scream）爆紅的梅森古丁（Mason Gooding）則是奧斯卡得主小古巴古丁（Cuba Gooding Jr.）的兒子。

梅森古丁（左）是小古巴古丁（右）的兒子。（取材自IMDb）

2.忙碌的星二代

忙碌（Booked and busy）的星二代則是大牌明星的孩子，這類星二代的事業更純熟，代表人物包括劇作家大衛瑪美德（David Mamet）和演員林賽克洛斯（Lindsay Crouse）的女兒「女孩我最大」女星柔夏瑪美德（Zosia Mamet），以及和當紅演員湯姆漢克斯（Tom Hanks）如同一個模子刻出來的兒子科林漢克斯（Colin Hanks）。

湯姆漢克斯（左）的兒子科林漢克斯（右）也是演員。（取材自IMDb）

3.白金級星二代

白金級（platinum grade）星二代則是指擁有名人雙親，但表現更青出於藍的星二代們，代表人物包括歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）、演員達珂塔強生（Dakota Johnson）和凱特哈德森（Kate Hudson）。

4.星二代畢業生

在星二代金字塔頂端的是「星二代畢業生」（nepo baby graduates），這群人出身自娛樂產業名門，但他們已經在該產業游刃有餘，沒有人在乎他們的父母是誰，就像蘿拉鄧恩（Laura Dern）、班史提勒（Ben Stiller）、喬治庫隆尼（George Clooney）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）和安潔莉卡休斯頓（Anjelica Huston）等一線影星。

有線電視新聞網（CNN）諷刺地指出，想在演藝圈闖出一番名堂，最輕鬆的捷徑就是投胎做成功人士的孩子。然而，2022年，源自「任人唯親」（nepotism）的「星二代」（nepo）成為眾矢之的，凸顯人們心中愧疚與焦慮的感受。

人文藝術媒體「紐約」（New York）雜誌撰稿人瓊斯 （Nate Jones）表示，「星二代就是任人唯親或精英管理社會（meritocracy）是謊言的實體證據。」

「星二代」泛指時尚 、娛樂、媒體產業成功人士的孩子，這些人與才華洋溢但靠自己孤軍奮鬥的「無名人士」不同，享盡產業優勢並獲得父母光環的庇蔭，儘管許多星二代在闖蕩出一番成就後表示，父母的名氣是他們闖蕩產業的負擔與揮之不去的陰影。

網友起底：他們全是星二代

星二代的爭議2022年在HBO影集「高校十八禁」（Euphoria）這部內容含有大尺度裸露鏡頭而爭議不斷的第二季播出後，甚囂塵上。許多年輕影迷震驚的得知25歲的演員莫德阿帕托（Maude Apatow）就是好萊塢圈內大老、導演兼編劇賈德阿帕托（Judd Apatow）和女星萊絲莉曼恩（Leslie Mann）的女兒。阿帕托曾執導電影「好孕臨門」（Knocked Up）以及「40惑不惑」（This is 40），而他的妻子萊絲莉曼恩也參與這兩部電影的演出。

好萊塢導演賈德阿帕托和女兒莫德共同出席HBO艾美獎派對。（Getty Images）

更令粉絲訝異的是，「高校18禁」（Euphoria）的導演山姆李文森（Sam Levinson）本人就是星二代，他是著名導演巴瑞李文森（Barry Levinson）的兒子，李文森父子檔曾共同編寫HBO傳記影集「欺詐聖手」（The Wizard of Lies）。

星二代的家庭關係讓國際板抖音「TikTok」的年輕使用者大為震驚，因而對許多名人展開「人肉搜索般的身家調查」。許多現在赫赫有名的星二代，在Z世代成長到足以記住他們的名字之前，就已經是聲名大噪的紅人。許多名人的爸媽被起底，TikTok上的「星二代」（nepo、nepobabies）主題標籤也因此變得更普及。

強尼戴普女兒 超模開酸

去年11月，好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與法國超模兼歌手前妻凡妮莎帕哈迪斯（Vanessa Paradis）所生的女兒莉莉羅絲戴普（Lily-Rose Depp）接受女性雜誌「Elle」訪問之後，「星二代」話題再度被炎上（泛指言行引起紛爭，被網友猛烈攻擊）。

預定演出山姆李文森系列作品的莉莉羅絲戴普表示，「網友在乎你家庭背景的程度，遠高過你是誰，以及你演出的作品。也許有師父帶進門，但修行仍在個人。」

莉莉羅絲戴普這番話一出，批評聲浪接踵而至，香奈兒御用超級名模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）也加入這場唇槍舌戰。

莉莉羅絲戴普（左）和時尚老佛爺卡爾拉格斐在2017年香奈兒春夏高級訂製服時裝周一起謝幕。（Getty Images）

被譽為「老佛爺（Karl Lagerfeld）的末代繆思」伽里蒂發長文表示，「我有許多尊敬的星二代朋友，但我也絕對不接受他們拿自己的情況來跟我比。我不是含著金湯匙出生的人，知道出身在哪個家庭不是你們的錯，但拜託，感激並了解你自己是從哪來的。」

「你天殺的永遠不會知道，要獲得人們的尊敬，必須經歷多少奮鬥？要花多少年？因為你打從一開始什麼都不用付出就能獲得這一切。」伽里蒂坦言，星二代的出身不是問題，且顯然擁有更優越的條件和資源，這是事實，問題的根源在於許多星二代故作清高到有點矯情的程度，令她難以接受。

「你們經歷過連回家見家人的機票錢都付不出來的情況嗎？」她寫道：「過去我等了好幾個小時只為了一次試鏡或試裝，一個nepo baby從溫暖的賓士座椅上走出來，身邊還有專屬司機、助理隨時關切其『心理狀態』?」

超模維多利亞伽里蒂發長文抨擊星二代應該感恩自己出身而非抱怨。圖為她在巴黎走Max Mara 2023春夏時裝秀。 （Getty Images）

星二代文化向來為人詬病，卻難以改變。莉莉羅絲戴普16歲的時候，就因為擄獲本世紀時尚界舉足輕重的時尚老佛爺卡爾拉格斐的賞識而登上香奈兒大秀，並成為香奈兒史上最年輕的品牌大使。