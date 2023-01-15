星座／1月15日至1月21日 金牛座戀情明朗 水瓶座笑口常開

1月15日到1月21日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：象牙白

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡 都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

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