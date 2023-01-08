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旅遊補給站／跟著虞美人號 探索香檳區魅力

周靜芝
奢華河輪虞美人號 (Coquelicot) 將於2023年5月啟航。(取材自Belmond網站)
奢華河輪虞美人號 (Coquelicot) 將於2023年5月啟航。(取材自Belmond網站)

奢華旅遊集團Belmond 宣佈旗下法國船隊將迎來新成員：奢華河輪虞美人號 (Coquelicot) 從2023年5月開始，將帶領旅客沿著香檳區運河蜿蜒前行，以獨特視角展現當地迷人的風光。

虞美人號提供三間設有獨立衛浴的客艙，附設香檳吧的室內沙龍，以及開闊的露天甲板，可供放鬆休憩、享用精緻美饌。此外，為提升旅程體驗，虞美人號將與全球歷史最悠久的香檳品牌Maison Ruinart香檳合作，由Maison Ruinart 駐店主廚與虞美人號主廚共同為旅客奉上賞味午宴，還將提供古老的Taissy酒莊私人導覽，介紹品牌最新的生態永續實踐。

虞美人號將與全球歷史最悠久的香檳品牌Maison Ruinart香檳合作，還將提...
虞美人號將與全球歷史最悠久的香檳品牌Maison Ruinart香檳合作，還將提供古老的Taissy酒莊私人導覽。(取材自Belmond網站)
虞美人號提供三間客艙，附設香檳吧的室內沙龍。(取材自Belmond網站)
虞美人號提供三間客艙，附設香檳吧的室內沙龍。(取材自Belmond網站)

虞美人號由法國設計師Humbert & Poyet 構思設計，在呈現沿岸旖旎風光的同時打造私密的水上居停空間。河輪設有開闊的露天甲板，頂層甲板設有兩間酒廊，一個開放式廚房，以及提供多種座位選擇的遮陽用餐區。甲板四周環繞著盆栽香草與野花，洋溢香檳區特有的氛圍與格調。

搭乘虞美人號的旅客可在一系列Belmond專業團隊策劃的體驗中選擇獨特的活動，訂製個性化行程。從香檳區藝術主題之旅，宏偉古堡巡禮，到樂活騎行觀光，以及歐洲最著名和最隱秘的酒莊探訪之行，以最適合自己的步調欣賞當地的人文與自然瑰寶。

虞美人號河輪旅遊行程可參考Belmond網站www.belmond.com

虞美人號由法國設計師Humbert & Poyet 構思設計，打造私密的水上居停...
虞美人號由法國設計師Humbert & Poyet 構思設計，打造私密的水上居停空間。(取材自Belmond網站)
虞美人號提供三間設有獨立衛浴的客艙。(取材自Belmond網站)
虞美人號提供三間設有獨立衛浴的客艙。(取材自Belmond網站)

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