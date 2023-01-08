旅遊／怕冷嗎 就到鳳凰城避寒

尖峰公園Pinnacle Peak Park。(作者提供)

每年1到10月，雨就像個老朋友般非常守約的來西城報到，要到次年5月才走。天空開始變得霧濛濛、灰濛濛，日照時間也縮短成從早上8點鐘到下午4點鐘。再加上溫度會降到華氏40度左右，又冷又濕，大約會持續到大約6個月的時間。這時大家紛紛尋找對策，或是埋頭工作，或是出門離開本州旅行。 可是要往哪裡去呢？每個人的考量不一樣，由於經常旅行，我們心裡已經有一些定案。每一次旅行總是要做事先的功課，可是也希望保留足夠的驚喜讓人探索。

陽光與藍天的鳳凰城

首先必須是沒有去過的地方，更希望有充分的陽光和藍天，氣溫也至少要高於華氏60度以上。因為只有短於一個星期的時間，沒有時差會更好。而美國第五大都市的鳳凰城，方圓1小時左右就提供許多自然界不同景觀，郊區有著或難或易的山道風景，全美有名的沙漠植物園 ，美食 和高品質的博物館 。這些人文和地理環境，讓我們可以執行計畫又可以探索，兩者兼顧。況且市中心的飯店，比起其他大都市，高級而不昂貴，對剛剛退休的我們，也符合經濟預算上的考量。種種考慮之下，決定亞利桑納州的鳳凰城是個理想地點。

到達的當天，藍天白雲氣溫適中，一下子就把我們的筋骨都疏散開來了。可能是周末期間，市中心的商業區街頭只有少數行人，我們有充分的空間，不用擔心人群擁擠時候流感或疫情擴張程度。午後，陽光美好，我們決定先去近處的趴趴走公園（Papago Park）。不到15分鐘的車程，就到這個非常受市民歡迎的公園。裡面有動物園和植物園，而且還有難易程度不同的步道。

趴趴走公園 Papago Park。(作者提供)

因為時間關係我們就先去了最有名的石洞步道（Hole-in-the-Rock Trail）。這塊從平地聳起的紅岩巨石是很典型環繞在鳳凰城周圍的紅岩山丘之一。它的高處有一個像大眼睛般很有趣的石洞，可以遠觀市景，而且容易就可以散步上去，所以受到許多人的喜愛。

豐富的沙漠植物園

這裡，也是全國最有名的沙漠植物園（Desert Botanical Garden）所在地。步入園區，就被種類繁多的仙人掌所吸引，有正在開著黃花像酒桶一樣的圓筒仙人掌，有巨大如樹，或者是躺在地上爬的蔓種類，還有各型各色的蘆薈，看得我們目瞪口呆，原來仙人掌還有這麼多不一樣的姿態，顏色，大小和顏色。更重要的是，每一棵看起來都非常的快樂，成長在一個它們喜歡的環境中。即便是平常不見得喜歡植物的人，第一次看到這麼多的仙人掌，一定會為這些各形各色的沙漠植物讚歎大自然的神奇和巧思。這也是我見過全美國裡面數一數二資源非常豐富的植物園。園區不僅廣大美麗，而且安排得非常有條有理，甚至於它的導覽文字以及節目安排，都是最頂級的，建議留一整天的時間慢慢欣賞。

沙漠植物園Desert Botanical Garden。(作者提供)

這個首都市中心及文教區，有著大都市的氣派，街道寬廣大樓林立，卻絲毫不顯得擁擠。連幾個著名的博物館，都是花木扶疏，占地寬廣，建築風格非常有品位。而樂器博物館（Musical Instrument Museum）和赫德博物館（The Heard Museum），這兩個主題博物館被旅行網站Tripadviser列在前兩個最值得觀賞的博物館。我們拜訪心儀已久的建築大師法蘭克‧洛伊‧萊特（Frank Lloyd Wright）沙漠中的冬季住所和工作室。

赫德博物館The Heard Museum。(作者提供)

樂器博物館Musical Instrument Museum。(作者提供)

樂器博物館開眼界

一踏入樂器博物館，大大的招牌上面寫著「音樂是靈魂的語言」，搭配著不同文化背景的音樂演奏者照片，馬上就讓人知道這是一個收藏著世界各地樂器的博物館。一樓有數個展示廳，有美國當代的著名音樂家演奏的樂器和他們表演時穿的衣服，還有一區有各式的樂器和史坦威鋼琴，讓手癢的民眾嘗試彈奏。博物館還有各型各式的定期講座和音樂會，可以根據個人喜好來參加。我們最喜歡的是二樓的五個大廳，分別陳列全世界五大洲的樂器。每一個大廳裡面，再分成不同國家做展覽。這些樂器都是各國精品，有的非常古老的，有的造型奇特。每一區都會有一個小螢幕，只要你靠近就會自動演奏示範該區的樂器，看起來非常過癮，好像在環遊世界一樣。樂器有大有小，大排場例如在亞洲館裡面有整座的印尼皮影劇場和皮偶戲表演時所用的樂器，更加高興的是看到中國人的樂器占了很大的一部分。

有趣的各式樂器。(作者提供)

印尼皮偶戲樂器。(作者提供)

神異霍皮卡齊納娃娃

赫德博物館（The Heard Museum）是以印第安人文化館藏為主。雖然展示的物品裡面比較多近代的收藏，但是把美國大西南地區各個不同部落文化及古今歷史，做了非常生動的介紹。除了各部落的珠寶、紡織品、食物器皿、陶瓷、籃子外，重要的館藏也包括數以百計的印第安人霍皮卡齊納娃娃Hopi Katsinas，造型神異材料非常特別。另外一個我很喜歡的展示，是由Holy Bear，Okuma，and the Three Growing Thunder家族成員用小珠子做成的23大座人偶，造型多半是公主或者戰士騎著威武的駿馬。手工有著非常複雜的細節，成品非常精美大方色彩豐富，據說是同類中最大的收藏。這個博物館走累了，還可以在漂亮的中庭用餐，在暖暖的冬陽下，讓人非常輕鬆愉快。

霍皮卡齊納娃娃 Hopi Katsinas。(作者提供) 用小珠子做成公主駿馬。(作者提供)

除了人文的資源，鳳凰城的郊區也提供取多山道及戶外活動。許多旅遊資訊都會提到排名第一的駝背山( Camelback Mountain)，但是很少人描述它行走的困難。對我們而言，因為習慣西北區的軟泥山道，而這個公園必須沿著石縫爬行，還真是一大挑戰。幸好山頂視野寬闊，可以俯視整個市區的風景。

駝背山。(作者提供)

尖峰公園巨大仙人掌

如果你不想走這麼挑戰的山頭，另外一個近郊的尖峰公園（Pinnacle Peak Park）位於著名的退休社區Scottsdale旁邊，也是一個非常好的選擇。這裡有著原始的沙漠環境，山道鋪滿了來自尖峰山的天然花崗岩碎石，走起來比駝背山好走。最漂亮的地方在於抵達峰頂欣賞遠景後，往下坡走到另外一個小山頭之前，有著鳳凰城最著名的巨大仙人掌群，許多都是上百年的樹，姿態猶如巨人的手掌手指指向天空，非常好看，也可以看到許多人在這裡攝影取景。

鳳凰城的冬季，室內或戶外可動可靜，不只是可長可短的避寒好去處。 如果你有更多的時間繼續享受藍天白雲和溫和的氣溫，不妨南下，拜訪以美食著稱的土桑城Tucson及仙人掌國家公園（Saguaro National Park），這裡提供了你一個很理想的出發點。

造型奇特的百年仙人掌。(作者提供)

旅遊資訊：

趴趴走公園 Papago Park

https://www.phoenix.gov/parks/trails/locations/papago-park

沙漠植物園Desert Botanical Garden

https://dbg.org/

樂器博物館Musical Instrument Museum

https://mim.org/

赫德博物館The Heard Museum

https://heard.org/

尖峰公園Pinnacle Peak Park

https://www.scottsdaleaz.gov/parks/pinnacle-peak-park

駝背山 Camelback Mountain

https://www.visitphoenix.com/sonoran-desert/parks/camelback-mountain/

美食著稱的土桑城 Tucson

https://www.visittucson.org/

仙人掌國家公園Saguaro National Park

https://www.nps.gov/sagu/index.htm

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