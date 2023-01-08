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2023清單減重篇／喝果昔減重 添8食材更有效

周靜芝
多數的果昔食譜以加入綠葉蔬菜和莓果，來達到減重效果。（Getty Images）
多數的果昔食譜以加入綠葉蔬菜和莓果，來達到減重效果。（Getty Images）

接續上期的「2023清單」必做之事，依照「全球消費者調查統計」排名，50%的受訪者希望「吃得更健康」，40%的受訪者想要「減重」，本期周刊第一篇提供有這兩個新年新希望的朋友，一舉兩得。~~編者

對於想減重的人來說，喝營養豐富的果昔 (smoothie) 並不是甚麼新鮮的點子。多數的果昔食譜以加入綠葉蔬菜和莓果，來達到減重效果；但有時換點新的材料也不錯——尤其是它們同樣有助於減重。

以下這9種令人意想不到的食材，無論是從優質蛋白質來源、增加蔬菜攝入量，或提供纖維素的角度來看，每一種都可增加減重效果。

1.冷凍花椰菜

在果昔中加入米粒狀的冷凍花椰菜 (Frozen Riced Cauliflower)，不但熱量低、可添加飽足感，甚至不會嘗到花椰菜的味道。在製作果昔時，加入1/4杯冷凍無味花椰菜，就可享受它豐富的纖維所帶來的飽足感，減少進食慾望，進一步達到減重效果。

2.100%柳橙汁

在果昔中加入100%柳橙原汁可以增添一些天然甜味，而無須使用添加糖。研究報告稱，與不喝柳橙汁的兒童或成人相比，在飲食中加入柳橙原汁的兒童或成人較不會超重或肥胖。數據還顯示，與不喝柳橙汁的人相比，飲用柳橙原汁與降低身體質量指數（BMI）、腰圍或體脂有關。

3.核桃

核桃富含植物性蛋白質、纖維和Omega-3脂肪酸，在飲食中加入核桃等堅果，不但可以增加獨特風味，還有助於獲得減重成效。

將去殼的核桃浸泡約2小時後，瀝乾水分，再用來製作果昔。但是如果沒時間，直接將它們放進攪拌機中也可以。

4.鷹嘴豆

富含植物性蛋白質和纖維的鷹嘴豆 (Chickpeas)，是減重食物最佳來源之一。在果昔中加入一些罐裝鷹嘴豆，便可輕鬆享用加料的果昔。

5.堅果醬

許多人將蛋白粉這重要的營養成分添加到果昔中，但與其使用蛋白粉，不如嘗試以天然的堅果醬(Nut Butter)，如杏仁、花生或核桃醬來為果昔增加一些重要的天然蛋白質以及健康脂肪和微量元素。多吃堅果有助控制體重，製作果昔時不妨加一湯匙堅果醬，比起直接吃堅果更容易些。

6.李子

李子是低血糖水果，也是纖維、鈣、鎂和許多營養素的天然來源。它可以為果昔增添天然甜味，但不會像添加糖那樣導致血糖飆升。製作果昔時，記得使用去核的李子。

7.綠茶

加入冷卻的綠茶可以製成風味獨特的果昔，還有助於減重。

不過，這也取決於果昔中添加的其他成分。綠茶含有兒茶素，是使這款果昔有助於減重的原因之一。

8.嫩豆腐

在果昔中加入豆腐，或許讓人大感意外，但蛋白質既然是達到減重目標的重要營養素，在製作果昔時加入嫩豆腐，可以添加一些植物性蛋白質，何況多攝取大豆也是某些人作為減重的方法之一。

多數的果昔食譜以加入綠葉蔬菜和莓果，來達到減重效果。（Getty Images）
多數的果昔食譜以加入綠葉蔬菜和莓果，來達到減重效果。（Getty Images）

減重 蛋白質 核桃

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