2023清單存錢篇／短期國庫券 利率比定存還高

短期美國國庫券是一個理財選項，現在利率近5%，高過銀行定存的4.0%，利息不用繳州稅、地方稅，淨所得更高。（Getty Images）

存更多錢，也是排名前五的新年新希望。華人的銀行存款，據調查是各族裔中「表現優良」的，在升息 的年代，作者提供存錢與投資 心得與大家分享，也歡迎讀者跟進投稿寫出自己的理財妙方。

美國的銀行儲蓄帳戶分活期存款(savings account)與定期存款(certificate of deposit)兩種。前者利率 低但可隨時提款；後者提款時間固定，否則要付罰金，因此享有較高利率。

2022年3月時，俄烏戰爭剛開始，通膨漸起，當時利率仍低。活期存款年息是0.5%，一年定存則有1.25%，是活期的兩倍有餘，是不錯的投資，我就買了一年定存。此後，通膨嚴重，利率一路飆升。

半年後，活期存款的利率升到遠超過定存，這是前所未見的不合理狀況，不過一年定存也漲到2.75%，比舊定存高兩倍有餘。我心裡想，如果把舊定存停掉，我有兩個月利息被當罰款。簡單來説，假設新定存的利率是舊的兩倍，則新定存只要兩個月，不但可補償罰款，也可支付舊定存兩個月產生的利息；一年剩下的十個月，可享受2.75%的高利率，何樂而不為？

如果罰款是六個月的利息，定存升級的阻力就大多了。因新定存要三個月賺回罰款，另加三個月把前三個月的利息賺回，剩下的六個月，才享有2.75%的高利率。如果新舊定存的利率比不到兩倍，則還本的時間也要加長。

定存有提款不便的缺點，財經專家為此發明「定存階梯」(CD ladder)的觀念。存款者把錢分成五等份，分五年存。如此，每年都有部分定存到期，如有急需便可取用。另外，利率時高時低，如果每年都買，就等於取利率的平均值，減低投資風險。如果看到活期利率漲到遠高於定存的不合理現象，不妨考慮付罰款，把定存升級。譬如五年的定存，兩年過去了，可以繳罰款，換成一個高利率、三年的定存。

去年聯準會升息很猛，我9月升級了定存之後，不到三個月，活期存款利息已升至3.0%，超過我定存的2.75%，不合理的現象又出現，不過一年定存的年息也升到4.0%，還不到舊定存的兩倍。因利率還在升，我應可再考慮升級定存了。

一位財經專家告訴我：短期美國國庫券(treasury bills)是一種選項。現在短期國庫券的利率近5%，高過銀行定存的4.0%，利息不用繳州稅、地方稅，淨所得更高。但是短期國庫券不易提前兌現，因此利率難升級。短期國庫券可在政府國庫網站購買，也可在經紀商(brokerage house)處購買。後者通常不收手續費，在那裏買賣短期國庫券也不吃虧，手續還更方便。

和短期國庫券類似的是經紀商的定存(brokerage CD)。經紀商的定存利率比銀行定存高，可比美短期國庫券。經紀商的定存可隨時買賣，所以價錢跳動厲害。如果市場利率在漲，經紀商定存市值就低，賣不到好價錢。經紀商定存沒有短期國庫券的利息免州稅的優待，州稅高的居民，還是以短期國庫券為佳。