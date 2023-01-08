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料理功夫／派對美食 鵪鶉蛋燒賣

江碧琪
鵪鶉蛋燒賣
鵪鶉蛋燒賣

美食的定義是好看又好吃，這道鵪鶉蛋燒賣是普通燒賣的升級版，豪華美味。燒賣是飲茶時很受歡迎的點心，一般都是用乾蒸的方式，內餡則以肉類為主，頂部有蟹黃或胡蘿蔔泥點綴，放在小蒸籠內，一客大約有4顆。小巧可愛的造型，讓人開心地一口接一口吃，更是派對的美食。

材料：

攪碎豬肉1磅、鮮蝦半磅、冬菇5個、鵪鶉蛋1罐、雲吞皮18片、生粉、麻油。

調味料：

生抽、紹興酒、鹽、砂糖、胡椒粉、薑汁、蔥末、蛋白全部適量。

鵪鶉蛋燒賣食材
鵪鶉蛋燒賣食材

作法：

1.鮮蝦去殼去腸泥，洗淨瀝乾水分，用菜刀拍扁剁碎，即為蝦泥。

2.冬菇沖洗乾淨，用溫水浸軟撈出，擠去水分切小丁，冬菇水留著備用。

3.先將碎豬肉、蝦泥、冬菇丁混合，再加入調味料拌一拌，增加底味。

4.冬菇水慢慢加入肉餡，順同一方向攪拌至起膠，再加入適量生粉和麻油混合，放入冰箱冷藏20分鐘。

5.把醃製好的肉餡取出，搓成小圓球放入蒸盤，中間戳一凹洞，放上鵪鶉蛋，再把雲吞皮浸濕，覆蓋在上面。

6.滾水入鍋，蒸10分鐘至熟，淋上少許蠔油增香提味。

醃製好的肉餡搓成小圓球，中間戳一凹洞，放上鵪鶉蛋。
醃製好的肉餡搓成小圓球，中間戳一凹洞，放上鵪鶉蛋。
將內餡蓋上燒賣皮。
將內餡蓋上燒賣皮。

小叮嚀：

1.肉餡亦可不加蝦泥，可加入些剁碎的蔬菜粒，如胡蘿蔔、洋蔥、青花菜，一樣美味。

2.若不喜歡鵪鶉蛋罐頭，可以買新鮮的鵪鶉蛋自己煮，或用魚丸代替。

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