料理功夫／鹹蛋黃蒸茄子

鹹蛋黃蒸茄子

將煮熟的鹹蛋黃和絞肉鋪在茄子上烹熟，鮮香可口，下飯又營養。

材料：

深紫色茄子2個、熟的鹹蛋黃2個（碾碎）、豬絞肉適量、菜油1/2湯匙、蒜蓉1湯匙、薑末1茶匙、蔥花1茶匙、鹽與醬油少量。

鹹蛋黃蒸茄子食材

作法：

1.茄子洗淨，縱切一剖為二，茄面朝下，放入蒸盤中備用。以少許鹽及醬油醃漬 豬肉碎約15分鐘。

2.將炒鍋溫油，蒜蓉、薑末炒香，再下碎豬肉炒熟，次下鹹蛋黃末，炒均後約2分鐘後起鍋。

3.將鹹蛋黃及豬絞肉均勻地鋪在茄面上，大火上蒸鍋內蒸10分鐘，撒上蔥花，色香味俱全。

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