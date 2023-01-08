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星座／1月8日至14日星座運勢 巨蟹愛情滋潤 天蠍能量飽滿

科技紫微網

1月8日到1月14日，12星座運勢如何呢？巨蟹座獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；天蠍座被熱情充斥的一周，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：古銅青

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

處女座

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：蘋果

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周運勢會和你的情緒一樣平穩，可以靜下心來處理一些繁瑣的事。空閒之餘，不妨多和家人朋友聯繫，你的關心付出不僅能讓家人開心，你也會很快樂。

幸運色彩：草地綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

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