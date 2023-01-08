美國現象／醫師說活不過15歲 她92歲寫奇蹟

莉比·拉珊斯基 可能是全球最高齡的第1型糖尿病患者。（截自推特）

1941年，莉比·拉珊斯基 (Libby Lashansky) 被家鄉南非約翰尼斯堡一家醫院診斷出患有第1型糖尿病 時，年僅11歲；當時醫生告訴她，第1型糖尿病無法治癒，她「可能活不過15歲」。但80年後，高齡92歲拉珊斯基仍然健在，她不但上了醫學 院、當上醫生、結婚並生了兩個孩子，還做了曾祖母。這位被認為可能是全球最高齡的第1型糖尿病患者，實現了醫生以為她永遠無法企及的里程碑。

第1型糖尿病 常見兒童

第1型糖尿病因最常見於兒童，以前被稱為青少年糖尿病；患者主要是胰島素產生不足。最近在「刺胳針」（the Lancet）醫學雜誌發表的研究發現，2021年全球有840萬人患有第1型糖尿病，其中約19%患者年齡60歲以上；研究人員估計全球第1型病例到2040年人數可能加倍。

拉珊斯基的女婿、70歲的布倫納 (Saul Brenner) 說，由於醫學進步，第1型糖尿病患者現在壽命更長，但拉珊斯基的長壽仍相當罕見；第1型糖尿病患者目前平均預期壽命為65至72歲。

年復一年「我等待死去」

拉珊斯基過去20年來一直住在女兒長島家。她說，當年醫生說她活不過15歲，她很難過，「但我接受了。年復一年，我等待死去。」但打從一開始，拉珊斯基也決定，延長生命的最好方法是注意飲食並且享受生活。她說，醫生和父母教她自己測試血糖 水平和打胰島素，她也學會相信自己的直覺；「我沒有和朋友談論自己的病痛，我將診斷保密，專注在吃什麼和上學。」

成為舞蹈家是拉珊斯基的兒時夢想，診斷出糖尿病後，她決定選擇當醫生，1954年她從南非金山大學（University of the Witwatersrand）畢業。1957年她結婚時，有人告訴她，生孩子對她健康太危險；但她不理會他們的建議，日子繼續前進。

拉珊斯基的女兒、63歲的兒科醫生蓋爾·布倫納 (Gayle Brenner) 說，媽媽是激勵她的來源，「母親一直在我們身邊，從未讓她的病成為阻礙。」

其他醫生也驚訝發現，儘管第1型糖尿病曾被認為是早逝疾病，拉珊斯基卻在疾病中茁壯了幾十年。俄亥俄州布蘭查德谷糖尿病中心（Blanchard Valley Diabetes Center）醫學主任葛瑞斯（ Thomas Grace）說：「拉珊斯基80多年來成功克服第1型糖尿病挑戰，實在令人驚嘆。她的故事可以說是奇蹟，對第1型患者是一種鼓舞。」

拉珊斯基將自己的長壽歸功於細心監控、具備常識以及子女和丈夫的關心；她說：「我很幸運有個充滿愛的家庭，我非常感謝他們都沒有罹患糖尿病。看著我們家族這麼多代人長大，真是太棒了。」

第1型糖尿病 控制血糖

第一型糖尿病（T1DM）是胰島素缺乏症，因缺乏胰島素荷爾蒙而引起血糖上升，普遍發病年齡在15歲以下，除每天要控制血糖外，孩子在求學、人際交往常遇偏見和挫折，有些甚至躲到廁所打胰島素。

因第一型糖尿病普遍發病年齡在15歲以下，許多病例中，發病年齡區間最高落在小學時期，且有些人可能突然發病、酮酸中毒，被送進加護病房才確診，突如其來的生活驟變，常造成病患與家屬龐大心理負擔。

對父母考驗更大

子女罹患第一型糖尿病，對父母的考驗更多，需要愛和智慧克服問題。第一型糖尿病孩子在學校也會遇到許多挑戰，如老師覺得壓力太大，孩子只要稍微狀況就通知家長帶回；孩子自認特別，也開始拒學。

第一型糖尿病病友的每一天都是值得紀念的冒險日，照顧好自己的身體是最重要的課題。(取自元氣網)

飯前洗手 得病率較低

澳洲團隊數年前於公共科學圖書館期刊(PLOS ONE)發表新研究，發現有良好洗手習慣的兒童，較少得到第一型糖尿病。研究針對澳洲維多利亞省1至14歲兒童做衛生習慣分析，發現沒有規律飯前洗手習慣的小朋友，得到第一型糖尿病的比率較高；相反地，養成吃飯前洗手習慣的小朋友得到第一型糖尿病比率較低。

與腸病毒有複雜關係

第一型糖尿病好發於幼兒及青少年，患者大多需要一輩子注射胰島素。第一型糖尿病的病因尚未完全明白，一些研究發現，部分第一型糖尿病的產生與腸病毒（Coxsackie B virus）有一定的關聯性，可能是因為腸病毒中胺基酸序列片段與人體胰島細胞近似，因而引起人體免疫細胞「誤傷」胰臟胰島細胞所造成。因此好的洗手習慣有機會減少1歲以上孩童得腸病毒機率，進一步避免第一型糖尿病。

事實上，會誤傷自己胰島細胞的「自體免疫反應」，反而可能是現代人在嬰兒周歲前較少接觸腸病毒所致，使孩童在較大年齡才第一次接觸不同種類腸病毒，所以引起更激烈的免疫反應。