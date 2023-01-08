稅務漫談／2023年退稅款 為何會減少？

如果 1099-K 上的信息不正確，納稅人應立即聯繫付款人，付款人姓名顯示在表格的左上角。(Getty Images)

國稅局 針對2023年發出警告：納稅人可能不會像過去那樣收到那麼多的退稅 款，主因是不再有2020稅年和2022稅年的大額紓困金發放。雖然2022年通過退稅發放紓困金，但那是針對2021稅年的，2022稅年本身沒有紓困金付款。如果2022年沒有發放，納稅人將無法在稅表退稅中獲得額外資金。

還有，2022稅年對於失業金也不再提供豁免額。

2022稅年也沒有提前支付的兒童稅補助(Advance Child Tax Credit Payments)，部分稅收抵免恢復到2019年的水平，這意味著受影響的納稅人可能會收到比上一稅年少得多的退稅。

變化包括子女稅優惠、低收入 所得退稅 (EITC) 以及兒童和受撫養人護理抵免的金額。例如那些在2021年獲得3600 美元兒童退稅(Child Tax Credit)優惠的家庭，2022稅年將只獲得2000美元。兒童和家屬護理抵稅(Child and Dependent Care Tax Credit)的費用從2021年的8000美元恢復到2022年最高3000美元。

不過，更多人可能有資格獲得保費稅收抵免(Premium Tax Credit)。對於2022稅年，部分納稅人可能仍有資格獲得歐記健保的擴大保費稅收抵免的資格。

另外，國稅局在申報2021低收入抵退稅補助(Earned Income Tax Credit)時，允許報稅人用2019(或2020)的勞動收入代替2021的所得收入，如果2021沒有或收入過低，但這項重要優惠2022年不會再繼續。

另一些重大變化是，採用標準扣除(而非逐項扣除)的納稅人將無法在1040第12行上扣除慈善捐款。此前，國稅局暫時允許個人在扣除額中減去每人300美元、每個家庭最多600美元的慈善捐款。2022稅年將不再允許這樣做。據國稅局預計，約90%的納稅人使用標準扣除。2022稅年恢復退休帳戶的RMD提取，不再允許10萬美元疫情相關取款免罰。

國稅局還降低了處理業務支付的第三方網絡的報告門檻，例如 Venmo 或 CashApp。

在2022年之前，如果單年支付交易次數超過200次，且這些交易的總金額超過2萬美元，則使用1099-K表格報告支付交易。現在，超過600美元的單筆交易可能會觸發1099-K報告要求。

稅務機構表示，「使納稅人能夠更輕鬆地追踪收到的金額。」但通過第三方應用程序從朋友和親戚那裡收到的作為禮物或個人開支報銷的錢不徵稅。1099-K的規則是任何銷售毛收入超過600 元且交易次數不限的商品(即使是單筆交易)的人都將收到新修訂的1099-K 表格。

600美元是基於未調整銷售總額計算的，未調整銷售總額是指總銷售額，沒有計入各種費用或退款，是買家支付的訂單金額，即使後來退款也不受影響。

如果 1099-K 上的信息不正確，納稅人應立即聯繫付款人，付款人姓名顯示在表格的左上角。國稅局無法糾正表格上的錯誤信息。

國稅局於2022年12月23日發出備忘錄，600元1099-K新規將延期(Postpone)至2023年執行，因此2022年的1099-K仍繼續之前的全年200筆交易或交易額達到2萬元的標準。

2022年退稅的處理，要到2023年1月末才會開始。

國稅局表示，一些退稅可能需要額外審查，而且可能需要更長時間。儘管國稅局會在不到21天的時間內發放大部分退稅，但國稅局仍提醒納稅人不要指望在特定日期之前收到2022年的聯邦退稅，尤其是計畫使用該筆退稅進行大宗採購或支付帳單時。

如果國稅局系統檢測到可能的錯誤、稅表信息缺失或涉嫌身份盜用或欺詐，某些稅表可能需要額外審查並可能需要更長時間來處理。

此外，國稅局無法為 2 月中旬之前申請低收入家庭福利優惠或額外子女稅優惠 (ACTC) 的人發放退稅。法律要求國稅局持有全部退稅，而不僅僅是與低收入家庭福利優惠或外子女稅優惠相關的部分。

國稅局在其官網「做好準備」頁面概述了納稅人現在可以採取的步驟，以便在2023稅季更輕鬆地報稅，網址是https://reurl.cc/ymayb6