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理財百科／4個方法 助你節稅有道

顏伶如
在打造投資組合時，許多民眾卻忽略同時思考稅務策略。（取自pexels）
在打造投資組合時，許多民眾卻忽略同時思考稅務策略。（取自pexels）

許多民眾規畫投資組合(investment portfolio)時，衡量重點在於如何完成短期及長期財務目標，包括建立退休存款、準備緊急預備金或者創造可靠的消極收入等。然而，打造投資組合時，許多民眾卻忽略同時思考稅務策略。理財專家建議，可以為投資省稅的四個方法包括：

1. 避免過多交易(excessive trading)

理財顧問提供的頭號建議是避免過多交易，應該遵守「買進持有策略」(buy-and-hold strategy)以達到省稅目的。買進股票不到一年便賣出，國稅局(IRS)課稅較重，股票持有超過一年以上，稅務負擔便減輕。

2. 運用投資損失節稅(tax-loss harvesting，TLH)

投資損失節稅是投資人的省稅利器，關鍵在於賣掉處於虧損中的投資，如此一來就能抵銷其他投資獲利的資本利得稅(capital gains tax)。富國銀行(Wells Fargo)財富與投資管理部主任厄文(Emily Irwin)指出，投資損失節稅不能用來抵銷一般的個人所得稅，只能抵銷資本利得稅；虧損中的投資必須確實賣出，才符合投資損失節稅的規則定義，股票價格貶值並不算。

厄文說，短期資本利得(short-term capital gains)稅率較高，採取投資損失節稅策略特別有利。

3. 利用省稅帳戶(tax advantaged accounts)建立退休存款

省稅帳戶包括401(k)退休帳戶、403(b)教育人員儲蓄帳戶及個人退休帳戶(individual retirement accounts，IRAs)等，其中稅前(pre-tax)帳戶讓投資人獲利可以延遲(defer)繳稅，稅後(after-tax)帳戶則以投資人已經繳稅後的金錢投資，因此帳戶獲利不必再繳稅。

4. 將股票捐給慈善機構

投資人將持有超過一年的增值股票捐給慈善機構，不管是投資人或受贈機關都不必繳資本利得稅，但投資人若以列舉扣減(itemized deductions)報稅，可以申報慈善捐款抵扣(charitable donation deduction)。

投資 股票 退休

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