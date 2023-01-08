2023清單／看戲篇／走訪艾許蘭 看幾齣莎翁名劇

艾許蘭莎士比亞戲劇節的戶外劇場。（作者李逸萍提供）

回想從2020到2022這三年，疫情幾乎中斷了整個表演藝術的演出；從富麗堂皇的大型歌劇院、紐約百老匯的音樂劇，到大小城市裡的各式藝術節、各地的小劇場 等，受到不同程度的影響，觀眾在2022年才回流。你還記得上次觀戲是坐在紅色的絨毛椅座俯視舞台上的演出？或隨興坐在有坡度的草地上，享受戶外劇場的自在氣氛呢？看的是名劇或新創作呢？新的一年，何不選一齣戲觀賞，來吧，列入2023清單。~~編者

艾許蘭街道上的一座人群雕像，其中包含三位莎翁名劇主角。（作者李逸萍提供）

我們來到位於俄勒岡州 艾許蘭(Ashland)的戶外劇場，夫妻倆並肩坐著，一條大毛毯蓋在膝蓋上保暖。我們聚精會神的看戲，觀賞莎翁名劇暴風雨。從舞台上投射而來的燈光特效，在微暗的天色中，凸顯了暴風雨的雷霆萬鈞之勢。

戶外劇場為我們提供了一個融合自然與塵世的環境，讓我們身歷其境舞台上的戲劇主題：復仇與寬恕的交錯情節，描述了戲如人生的場景。艾許蘭的莎士比亞戲劇節，再次感動了看戲的人。

艾許蘭位於俄勒岡州南部，不到20分鐘的車程即可抵達加州。這個小鎮長達全年的莎士比亞戲劇節遠近馳名，每年吸引了40萬旅客前往看戲。

艾許蘭莎士比亞戲劇節起源自19世紀末期的肖陶夸(Chautauqua)藝文運動，這項藝文活動以紐約州的肖陶夸湖為名。它的活動形態像似成人夏令營，活動項目有文學講座、藝術欣賞和音樂會。

這股藝文風潮自美東吹向美西，俄勒岡州的艾許蘭於1893年建立了第一座肖陶夸藝文中心，主辦長達10天的活動；藝文中心隨後擴建，以因應逐年增加的觀眾與遊客。

1920年後，肖陶夸藝文活動的風潮逐漸沒落，艾許蘭的藝文中心也於1933年被拆建。殘垣斷壁中仍然可見屹立不搖的水泥牆，在歷史中留下見證。兩年後，殘餘的水泥牆成了興建莎士比亞戲劇節的靈感。

斷垣殘壁 戶外好劇場

任職於南俄勒岡州立大學(Southern Oregon University)的安格斯鮑莫(Angus Bowmer)老師，經常看著肖陶夸藝文中心的殘垣斷壁，竟然愈看愈有趣，聯想起位於英國的伊莉莎白傳統劇場。

它是17世紀的英國戶外劇場，以伊莉莎白女王為名。著名的莎翁名劇便是在這類型的戶外劇場內演出，在鮑莫的籌畫領導之下，艾許蘭莎士比亞戲劇節於1935年正式成立；鮑莫選擇了兩齣莎翁名劇：「第12夜」(Twelfth Night)和「威尼斯商人」(Merchant of Venice)，做為戲劇節的首演劇目，演出場地就在肖陶夸活動中心所遺留下的水泥牆前。當年的票價為，成人票50美分、兒童票25美分；從此之後，莎士比亞戲劇節成了艾許蘭的代名詞。

今日，莎士比亞戲劇節一共擁有三座劇場。除了最初的戶外劇場，還增加了兩座室內劇場，原先的戶外劇場在微軟創始人之一保羅艾倫(Paul Allen)捐款改建後，於1992年完工啟用，同時重新命名為艾倫伊莉莎白劇場，以紀念保羅艾倫對當地藝文活動的貢獻。

艾許蘭利西亞公園Lithia Park。（作者李逸萍提供） 艾許蘭市中心廣場上的鋰水噴泉池。（作者李逸萍提供）

莎士比亞戲劇節並不是艾許蘭的唯一特色，位於市中心廣場上的飲水噴池，泉湧而出當地公開的秘密。1911年，存在於艾許蘭的溫泉水被發現含有高成分的鋰(Lithia)，當時被公認有益健康的溫泉鋰水，讓艾許蘭搖身一變成了溫泉度假地。然而，泉水中的鋰散發出的氣味，不像普遍被接受的硫磺味；鋰水的氣味，被許多旅客形容成臭雞蛋 的腐壞味；因此艾許蘭始終沒有成為炙手可熱的溫泉度假區。

溫泉城市 鋰水有怪味

當年艾許蘭計畫興建的溫泉度假區域，成了今日極受當地居民喜愛的利西亞公園(Lithia Park)。當年預定的溫泉旅館所在地，則成了市中心廣場。廣場上的公共飲水噴泉，正是含鋰的飲用水，歡迎民眾免費嘗試。

在飲水噴泉旁，可見到「請勿每天飲用鋰水」的標示，因為鋰水中的鋇含量偏高。我多次經過廣場上的飲水噴泉，都因腐臭的雞蛋味而卻步，始終沒有嘗試到鋰水的口味。

今日的艾許蘭，約有兩萬居民，這裡曾是沙斯塔原住民的部落所在地。1852年後，白人移民大量遷入，當地依山傍水的地利之便，再加上鐵路興建連接了舊金山市，這裡成了鋸木廠和麵粉磨坊的集中地。

1872年，南俄勒岡州立大學在此創校，為當地帶來了文化潮流，藝文風氣由此逐漸風行。儘管當年溫泉城市夢想的破滅，艾許蘭獨特的藝文氣息，為它在美西地區贏得了獨樹一幟的美譽。

艾許蘭莎士比亞戲劇節進入第88個年度，以傳統的角度來看，它多次完成演出37部經典莎翁名劇，以創新的態度來看，它持續上演跟得上時代潮流的新劇目，以鼓勵新生代創作表演者的參與，同時擴展看戲的年輕族群。

傳統創新 吸引年輕人

我們所觀看的第二齣戲「復仇之歌」(Revenge Song)便是最好的例子。這齣現代歌舞劇，以17世紀的法國歌星莫潘小姐(Mademoiselle de Maupin)女扮男裝的真實故事為主題，傳統的莎翁劇場被裝潢得很有現代化的頹廢感。看這齣戲，很像是在看連環漫畫，有一種全新的看戲經驗。